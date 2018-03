Accattonaggio molesto | diversi interventi della Municipale della Bassa Romagna

ravennaedintorni

: Unione: Polizia locale al lavoro contro l’accattonaggio molesto #accattonaggio #bassaromagna #fusignano - RavennaWebTV : Unione: Polizia locale al lavoro contro l’accattonaggio molesto #accattonaggio #bassaromagna #fusignano - RavennaToday : Fate attenzione! - BuonoErnestina : RT @GiancarloDeRisi: Arrestato a Bari un cittadino senegalese clandestino con precedenti per furto, accattonaggio molesto, danneggiamento e… -

(Di sabato 24 marzo 2018) A Lugo in piazza Trisi un cittadino nigeriano è stato denunciato un nigeriano residente a Milano che chiedeva con insistenza l'elemosina agli anziani. L'uomo, inoltre, non era in regola con il ...