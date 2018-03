A Washington marcia degli studenti contro le armi C' è anche Clooney

Marcia degli studenti contro le armi in 700 città Usa Washington è invasa : Sono 836, di cui oltre 700 negli Usa, le proteste oggi in tutto il mondo per un giro di vite sulle armi , dopo la strage nel liceo di Parkland , Florida, . Lo si legge nel sito degli organizzatori. Quella principale è a Washington , lungo Pennsylvania Avenue, con una ...

Armi ai docenti - mobilitazione contro la proposta di Trump : “Libri non proiettili”. E gli studenti marciano a Washington : Rabbia, vergogna, dolore ma anche solidarietà, sostegno e mobilitazione. Dopo le parole del presidente Usa Donald Trump sulle Armi agli insegnanti per “garantire più sicurezza nelle scuole” in seguito alla strage di San Valentino alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, la reazione del popolo americano sta correndo veloce, anche sui binari del web e dei social media. Non solo #NeverAgain, hashtag di protesta contro le ...