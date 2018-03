A Di Maio e Salvini il primo round Rebus premiership | si fa strada il Governo del

Le pagelle di Aldo Cazzullo Salvini e Di Maio vanno già di comune accordo : voto 7 La diretta WhatsApp : I voti ai protagonisti della scena politica dopo la due giorni per l'elezione dei presidenti delle Camere: Renzi non giudicabile

Di Maio : sentito Salvini - voteranno Fico : 11.20 "Mi sono sentito con Matteo Salvini e mi ha comunicato che voteranno Roberto Fico alla presidenza della Camera".Così Di Maio all'assemblea dei gruppi parlamentari del M5S. "Al Senato, invece, voteremo il nome che ha fatto Salvini ,e cioé la senatrice Casellati", ha proseguito Di Maio . "Come sapete ieri abbiamo posto molti veti, e gli altri partiti hanno posto il veto su Riccardo Fraccaro.Io non volevo accettare alcun veto, ma Riccardo ha ...

Elezione presidenti Camera e Senato/ Di Maio -Salvini e Centrodestra : accordo su Casellati e Fico : Camera e Senato , Elezione dei presidenti in diretta streaming video live: Romani o Bernini, il futuro del Centrodestra passa dal voto di oggi. Lite Berlusconi-Salvini, M5s e Pd "attendono"..(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:42:00 GMT)

Centrodestra - il vertice tra Berlusconi - Salvini e Meloni : 'Casellati al Senato'. E Di Maio rilancia. Fico alla Camera : Il Centrodestra è ancora vivo, trova l'intesa sul nome di Elisabetta Casellat i per il Senato e chiede al Movimento 5 Stelle di cambiare il proprio candidato per la Camera, non più Riccardo Fraccaro ...