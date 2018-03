A che servono | se servono | i dazi di Trump

Fratelli di Crozza - i due papi alla prese con Renzi. E Bergoglio frena la scalata : “Anche qui servono i voti…” : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – il primo confronto – scontro tra Papa Francesco e Ratzinger, dopo il caso nato dalla lettera del papa emerito diffusa nei giorni scorsi. I due papi hanno poi dovuto fronteggiare l’arrivo di Renzi pronto alla scalata in Vaticano, salvo poi rinunciare al suo piano dato che, anche in questo caso, avrebbe avuto bisogno di prendere “ i Voti” L'articolo ...

Giansanti - Confagricoltura - a Ragusa : servono politiche Ue : Ragusa - Il presidente di Confagricoltura ha concluso stamattina a Ragusa i lavori del workshop 'Il futuro della PAC: le proposte di riforma per il post 2020' sostenendo la necessità di una cornice ...

Milan - Gattuso : 'Arsenal superiore. Per crescere servono anche queste legnate' : Squadra pesante? Sono partite totalmente diverse dal campionato italiano, dove tutto il mondo ti guarda. E' vero che eravamo meno brillanti, abbiamo sofferto. Ma se vai ad analizzare la partita, in ...

Buche a Roma - il piano Marshall è senza fondi : servono 70 milioni per 200 lavori : Quasi 60 milioni di euro per mettere in sicurezza e rattoppare una ventina di strade per ognuno dei quindici Municipi devastati dai crateri. Ecco a quanto dovrebbe ammontare il piano Marshall per le ...

Stanley Kubrick / All'asta i cimeli del regista - D’Alessandro : “A qualcuno servono più che a me” : Alcuni importanti cimeli di Stanley Kubrick verranno venduti All'asta a Torino a partire dal prossimo 27 marzo: da Eyes Wide Shut a Shining fino ad Arancia meccanica.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:19:00 GMT)

Buche a Roma - per tapparle servono soldi - e una variazione di bilancio - : Per le Buche la questione è di coperture. E il problema vero sarà a fuoco quando il giro di ricognizione avviato da Virginia Raggi, i cosiddetto piano Marshall delle strade, si completerà tornando ...

A che servono i social quando arriva il maltempo : ... la politica è servizio al bene comune e i destinatari, che più correttamente dovrebbero essere definiti i titolari di questo bene sono i cittadini e le cittadine; fare politica, amministrare, non è ...

Marco Cappato a LuccaLibri : 'Non servono eroi ma persone comuni che non si accontentano di quello che c'è già' : ... quali l'aumento della mafia e di tutti quei fenomeni legati alla droga come le malattie, in più l'economia cresce con il denaro sporco alimentando sempre più tutto questo. Penso che lo Stato in ...

Manchester United-chelsea - Mourinho : 'Stretta di mano con Conte? Non servono parole' : La stretta di mano prima e dopo una partita è l'immagine del rispetto che si deve a chiunque faccia parte del mondo del calcio". Poi lo Special One inizia a parlare in terza persona: "Mourinho e ...

Cure Palliative : ” Bene la decisione sul Cardarelli - servono decisioni anche per gli hospice pediatrici” : “Apprendo con favore la decisione del presidente Vincenzo De Luca di aprire un hospice per le Cure Palliative all’interno del Cardarelli e in seguito al San Gennaro”. Questo il commento di Sergio Canzanella, presidente dell’Osservatorio Regionale Campano per le Cure Palliative, in merito alle decisioni assunte dalla Giunta Regionale. “Si tratta – prosegue Canzanella – di un piccolo ma fondamentale passo verso il superamento del ...

A che servono gli algoritmi nei tribunali statunitensi : Nel 2013 un uomo è stato arrestato perché guidava un’auto usata in una sparatoria. Per condannarlo, il giudice si è basato anche sul punteggio dato da un software. Leggi

Visco ai politici : 'Servono scelte responsabili - anche senza vincoli Ue' : Quando le condizioni economiche permetteranno di rivedere i tassi al rialzo 'la nostra economia non ne risentirà se le politiche economiche nazionali avranno saputo consolidare la ripresa in atto, ...

Il bonus di 80 euro diventa “super”. Servirà per la crescita? Viesti : "Dipenderà da dove si prenderanno i 9 miliardi che servono per le coperture” : Il bonus di 80 euro diventa "super". La "Renzinomics" procede nel solco avviato nel 2014, ma dopo l'esperienza di quasi 4 anni "cambia verso". Molte le differenze, infatti, con la misura originaria. Innanzitutto il nuovo strumento è destinato ai figli fino a 26 anni. In dettaglio si prevede un contributo (nella forma di detrazione fiscale) di 240 euro al mese per ciascun figlio minorenne, e di 80 euro per i ragazzi dai 18 ai 26 anni.La ...

Più Europa? No - grazie! Servono più equità e politiche anticicliche : Emma Bonino dalle pagine de Il Sole 24 Ore ci ripropone la solita vecchia ricetta dell'austerità espansiva: sorprende che dopo circa 10 anni di politiche di austerity ci sia ancora chi possa ritenerla valida.Ora, che la Bonino non sia mai stata di sinistra è cosa nota, ma ormai anche nei templi del liberismo più sfrenato, come per esempio il Fondo Monetario Internazionale, si dichiara apertamente che le ricette applicate per ...