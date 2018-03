4-3 alla Polonia | Italia va Europei U19

Polonia vuole ottenere dalla Germania risarcimento di 850 miliardi di dollari - : "Stiamo parlando di somme enormi, ma giustificate per le città e i villaggi distrutti, l'economia e l'industria danneggiati. Per il potenziale demografico perduto del nostro Paese" ha detto Mulyarchik ...

La legge sulla shoah fa male alla Polonia : ... "il rifiuto dell'universalismo " l'insistenza sul carattere eccezionale di questo paese " è al centro della 'politica storica' della Polonia, che mira a controllare la versione del ventesimo secolo ...

La legge sulla shoah fa male alla Polonia : La Polonia dovrebbe avere gli anticorpi contro le manipolazioni storiche. Invece il governo del Partito diritto e giustizia conduce una guerra culturale per scrivere la storia a colpi di legge. Leggi

Polonia - il presidente firmerà legge sull'Olocausto ma con rinvio alla Corte costituzionale : Si torna a parlare della controversa legge sull'Olocausto in Polonia, dopo l'approvazione da parte del parlamento e le proteste dalla comunità internazionale, in particolare da parte di Israele, Stati Uniti e Ucraina. Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha reso noto che la firmerà la legge ma ha chiesto alla Corte costituzionale di verificarne la conformità con la carta fondamentale, per quanto riguarda la libertà di espressione e ...

POLONIA/ Sempre meno gente alla Messa : frate domenicano denuncia i vertici della Chiesa polacca : Sempre meno polacchi vanno a Messa regolarmente secondo gli ultimi dati. Un frate domenicano denuncia i vescovi polacchi per aver abbracciato il nazionalismo di destra(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:33:00 GMT)

Polonia - via libera alla legge sulla Shoah. Protesta da Israele - Stati Uniti e Ue : Fa discutere la legge, approvata in via definitiva dal Parlamento polacco, che prevede fino a tre anni di carcere per chi accusi la Polonia di complicità con i crimini nazisti o si riferisca ai campi di sterminio nazisti definendoli polacchi. Forte la Protesta da Israele e Stati Uniti. Un gruppo di senatori americani ha rivolto un appello al presidente polacco, Andrzej Duda, affinché non firmi la legge. Il Dipartimento di stato Usa aveva ...

Polonia - via libera alla legge sull'Olocausto. Protestano Israele e Stati Uniti : Fa discutere la legge, aprovata in via definitiva dal Parlamento polacco, che prevede fino a tre anni di carcere per chi accusi la Polonia di complicità con i crimini nazisti o si riferisca ai campi di sterminio nazisti definendoli polacchi. Forte la protesta da Israele e Stati Uniti. Un gruppo di senatori americani ha rivolto un appello al presidente polacco, Andrzej Duda, affinché non firmi la legge. Il Dipartimento di stato Usa aveva ...

Polonia : sì del Senato alla legge sull'Olocausto : Il Senato polacco dominato dal partito conservatore Diritto e giustizia , Pis, del leader Jaroslaw Kaczynski, nonostante le proteste di opposizione, ha accolto nel voto la controversa legge con la ...

Polonia - via libera alla legge sull'Olocausto : "I campi di sterminio non siano definiti polacchi" : Treblinka, Auschwitz-Birkenau, Chelmo, Belzec, Sobibor e Maidanek: sono i lager della Polonia occupata dal Terzo Reich. La legge prevede il divieto di dire che i campi di sterminio erano polacchi e pene a chi lega la Polonia ai crimini compiuti dai nazisti

L’Italia riparte dalla Nations League : girone con Polonia e Portogallo : Dopo la cocente delusione mondiale, la Nazionale azzurra riparte dalla Nations League, un nuovo torneo promosso dalla Uefa per le nazionali europee. L’Italia era nella seconda fascia della divisione A. E’ stata inserita nel girone 3 contro Polonia e Portogallo.…Continua a leggere →

La Puglia collegata con la Polonia grazie alla compagnia Wizzair : BRINDISI - Dal prossimo 31 marzo Wizzair avvierà il nuovo collegamento tra Bari e Breslavia (Wroclaw), città polacca della Bassa Slesia. Il volo opererà ogni martedì e sabato e i biglietti possono già ...

Polonia - donne manifestano contro la stretta alla legge sull'aborto : Circa 2mila donne polacche hanno manifestato a Varsavia davanti al Parlamento che sta discutendo una legge per rendere più difficile il ricorso all'aborto. Se la proposta dovesse essere adottata, l'...