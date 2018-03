' 3 italiani su 10 a rischio povertà'

Fisco - Cgia : più tasse e meno welfare - 18 milioni di italiani a rischio povertà : "In via generale - prosegue in una nota la Cgia - questa operazione è stata perseguita attraverso "uno smisurato aumento delle tasse, un forte calo degli investimenti pubblici e un corrispondente ...

Glaucoma - il killer della vista un milione gli italiani a rischio : Il Glaucoma è stato definito dall'Organizzazione mondiale della sanità , Oms, una 'patologia sociale': questione di numeri importanti soprattutto " 55 milioni di Glaucomatosi nel mondo, di cui 1 ...

Iva + accise carburanti : rischio di salasso per gli italiani : Non ci sono le clausole di salvaguardia sull'Iva a non far dormire sonni tranquilli ai contribuenti italiani. Infatti, nonostante come abbia fatto notare oggi la Confesercenti in una sua analisi siano necessari circa 12 miliardi di euro per sterilizzare le clausole di salvaguardia, introdotte nel nostro ordinamento nel lontano 2011, anche le accise sui carburanti rappresentano un pesante fardello da portare. Non per niente il candidato Premier ...

Malnutrizione - a rischio il 15% dei pazienti italiani : ... definire a livello nazionale criteri di accesso prioritario per categorie di pazienti, e affidare un ruolo centrale a medici specialisti in scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica operanti ...

Incognita voto italiani all'estero : attenzione alta contro rischio di brogli : Roma, 28 feb. , askanews, - La legge Tremaglia, che disciplina il voto degli italiani all'estero è stata salvata dalla Corte Costituzionale, ma restano timori sull'effettiva capacità di assicurare un ...

In questi giorni la vicenda Embraco tiene banco, ma non è l'unico caso di situazioni critiche in negli stabilimenti italiani, con posti di lavoro a rischio.

“Germi - sporcizia. Rischio infezioni alle stelle”. Lo scandalo dei centri estetici low cost che spaventa gli italiani. Ecco cosa potrebbe succederci frequentando quei locali dai prezzi imbattibili : Un servizio girato a Milano, per la precisione all’interno di alcuni centri estetici, e destinato sicuramente a far discutere quello trasmesso da Le Iene, che hanno visitato alcuni esercizi dai prezzi molto, molto allettanti che propongono servizi tradizionali a un costo stracciato. cosa c’è di strano? Facile (e sconcertante) a dirsi dopo aver visto il servizio realizzato in merito da Liza Boschin Come mai? Dopo aver visionato ...

Salute - medici di famiglia in pensione : 14 milioni di italiani a rischio cure : Teleborsa, - Da qui ai prossimi dieci anni la Salute degli italiani potrebbe essere seriamente a rischio. Un vero e proprio allarme quello lanciato da Silvestro Scotti, presidente nazionale della ...

In pensione in 45mila : per 14 milioni di italiani medici di base a rischio : Anche i medici invecchiano. E un nuovo e pressante allarme nel mondo della sanità è stato lanciato ieri da diverse organizzazioni e sindacati di categoria. Secondo le stime della Federazione medici di medicina generale (Fimmg) e del sindacato dei medici dirigenti Anaao tra cinque anni ben 45mila, tra medici di base e quelli ospedalieri, andranno in pensione. Quadro ancora più fosco quello delineato tra dieci anni quando lasceranno studi e corsie ...