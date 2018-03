23 arresti in Marocco per estorsioni a sfondo sessuale

blogo

(Di sabato 24 marzo 2018) La Polizia postale italiana e la Gendarmerie Royale delhanno arrestato 23 persone ritenute colpevoli di sextortion. In pratica chiedevano l'amicizia su Facebook a degli uomini attraverso delle bellissime ragazze, avviavano delle conversazioni che diventavano via via più provocanti e poi arrivavano a chiedere dei contatti in videochat. Le conversazioni via chat diventavano sempre più intime fino a convincere i malcapitati a compiere atti di cui poi si pentivano subito perché si ritrovavano a subire un ricatto: o paghi, o pubblichiamo i video online. Infatti durante le videochat registravano tutto con l'intendo di pubblicarlo sui profili Facebook dei famigliari delle vittime o addirittura su YouTube.È il classico meccanismo della cosiddetta sextortion, l'estorsione ache avviene quando individui fin troppo ingenui si fanno coinvolgere in videochiamate troppo ...