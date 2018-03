18 milioni di italiani a rischio povertà

Influenza - è finita l’epidemia che ha colpito 8 - 1 milioni di italiani : Dopo l’ultimo colpo di coda causato dal maltempo, è possibile decretare la fine del l’epidemia di Influenza 2018 in Italia che ha coinvolto 8,1 milioni di persone. Questo è quanto decreta l'ultimo bollettino Influnet curato dall'Istituto superiore di sanità, che dichiarato che la stagione 2017-2018 è stata la più intensa degli ultimi 15 anni. Influenza , fino a 650mila decessi l'anno associati ...

Influenza : epidemia finita - oltre 8 milioni gli italiani colpiti : “Nell’undicesima settimana del 2018 è terminato il periodo epidemico delle sindromi Influenza li con 2,54 casi per mille assistiti. L’attività dei virus Influenza li è tornata ai livelli di base“: lo segnala l’ultimo bollettino Influnet curato dall’Istituto superiore di sanità (Iss). “Nei bambini al di sotto dei cinque anni il livello dell’incidenza è pari a 6,7 casi per mille assistiti e pari a 3,1 nella fascia di ...

Vacanze sulla neve per 10 - 6 milioni italiani : +11% rispetto al 2017 : Sono 10,6 milioni gli italiani che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza sulla neve , settimana bianca o weekend, tra gennaio e marzo. Lo rileva Federalberghi, evidenziando che un incremento di ...

Viaggi & Turismo : tra gennaio e marzo 2018 vacanze sulla neve per 10 - 6 milioni di italiani : Secondo quanto rilevato da Federalberghi, sono 10,6 milioni gli italiani che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza sulla neve tra gennaio e marzo 2018, determinando un incremento di circa l’11% rispetto al 2017 (9,5 milioni). Il giro di affari complessivo sarà pari a 7,3 miliardi, in crescita del 17,7% circa rispetto ai 6,2 miliardi del 2017. L'articolo Viaggi & Turismo: tra gennaio e marzo 2018 vacanze sulla neve per 10,6 ...