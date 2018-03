100 anni fa moriva Claude Debussy | nella sua musica | la grande poesia di Verlaine e

Ninì Campobasso : 'Ho 100 anni e il meglio deve ancora venire' : ... uno degli uomini che hanno dato lustro e sviluppo all'economia della città. Festeggiamo insieme a lui questo traguardo, augurandogli che ce ne siano moltissimi altri, augurandoci che il suo lavoro, ...

Giornata internazionale delle foreste : l’Italia ricoperta per oltre un terzo da boschi - in 100 anni superficie raddoppiata : In tutto il mondo, le foreste coprono poco meno di 4 miliardi di ettari; questa superficie è in graduale e costante riduzione e degradazione a causa delle trasformazioni di questo prezioso patrimonio che viene destinato a colture agrarie o, ancora, peggio, a usi infrastrutturali quali edifici, strade, aeroporti, parcheggi. Su scala globale, ogni anno viene distrutta una superficie di foreste pari a circa la metà del territorio italiano (più o ...

Florida - 4 morti sotto il ponte crollato su auto ferme al semaforo. "Progettato per durare 100 anni" : I soccorritori hanno scavato tra le tonnellate di macerie di cemento che si sono riversate su una strada a otto corsie dove sono rimaste schiacciate otto vetture che erano ferme al semaforo rosso

10 tavoli per 100 anni di sviluppo sostenibile nel sito Arexpo : mi-lorenteggio.com, Milano, 15 marzo 2018 - L'avvio della realizzazione del Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione nell'area Expo significa la nascita a Milano di un nuovo polo mondiale della ricerca e dei servizi nelle scienze della vita. Un progetto che potrà diventare ...

L'ISTITUTO SCARPELLINI DI FOLIGNO FESTEGGIA 100 ANNI : Uno spaccato dell'ultimo secolo di storia nazionale, ripercorso attraverso la storia di una scuola che è anche e soprattutto la cronaca dettagliata di una comunità e della sua identità, cangiante e ...

Maltempo - Alleanza Coop : “A causa delle piogge 100 milioni di danni all’ortofrutta” : Le coltivazioni di ortofrutta che si erano salvate dal ghiaccio rischiano di essere distrutte ora dall’acqua, con ulteriori danni per 100 milioni di euro. Sono le prime stime dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, in merito alla nuova ondata di Maltempo che potrebbe far perdere il 20% della produzione orticola, come broccoli, cavoli, verza, finocchi, carciofi e scarole; una situazione che andrebbe ad aggravare il quadro ...

Zhang Jr : 'Inter in buone mani - lotteremo per altri 100 anni e vogliamo ' : L'energia, la fatica, gli investimenti che questa famiglia ha fatto per questo club e lo ha portato ad arrivare in cima al mondo. Sono orgoglioso di far parte di questa società che ha 110 anni, e ...

Banche - otto anni per accantonare al 100% i crediti deteriorati : otto anni per accantonare al 100% i crediti deteriorati garantiti, due anni per quelli non garantiti. Mercoledì 14 marzo la Commissione Ue renderà noto il nuovo quadro normativo per gestire le ...

Prezzo Bitcoin : previsioni shock e allert : crollo quotazione BTC a 100 dollari in 10 anni? : ... poichè la Bank for International Settlements è la più antica istituzione finanziaria al mondo essenso stata fondata nel lontano 1930. Il banchiere elvetico non si è comunque limitato a lanciare un ...

"Invalido al 100%" - ma fa la spesa e lavora nei campi : in 7 anni ha incassato 100mila euro di pensione : Per sette anni ha ricevuto una pensione di invalidità senza averne diritto, raccogliendo oltre 100mila euro. La Guardia di Finanza del gruppo di Locri lo ha scoperto però e ora dovrà rispondere di truffa...

AVANTI UN ALTRO!/ Paolo Bonolis festeggia 1000 puntate : un successo che dura da 7 anni : Oggi, martedì 6 marzo 2018, alle 18.45 su Canale 5 va in onda la puntata 1000 di AVANTI un altro, condotta da Paolo Bonolis. Il game show ha debuttato in tv il 5 settembre 2011.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:04:00 GMT)

Bitcoin : tra 10 anni sarà più facilmente a $100 che a $100.000 : ... una misura arrivata per contrastare l'anonimato che caratterizza da sempre il mondo delle cripto. Blockchain: la vera rivoluzione Insomma, lo sviluppo di una rete di controllo è qualcosa di ...

Maltempo - Coldiretti Emilia-Romagna : i danni potrebbero toccare 100 milioni : I danni registrati in Emilia-Romagna a causa del la recente ondata di Maltempo “potrebbero raggiungere, per i raccolti agricoli, anche i 100 milioni di euro“: lo rileva la Coldiretti regionale secondo cui “sono oltre duemila le aziende agricole che hanno visto svanire le produzioni di ortaggi invernali ma anche il raccolto dei frutteti, in particolare peschi e albicocchi che, con le temperature superiori alla media del mese di ...

Gillo Dorfles è morto/ L'ultima intervista : "La vita oltre i 100 anni? Noiosa" : morto Gillo Dorfles: a 107 anni si è spento il noto critico d’arte. E’ scomparso oggi il poliedrico Dorfles, artista, critico, insegnante: a gennaio aveva presentato la sua ultima collezione(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 23:00:00 GMT)