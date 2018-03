ZINGARETTI II

ZINGARETTI presenta la nuova giunta regionale : confermata l'assenza di assessori reatini : RIETI - Il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, presenta la giunta e arriva la conferma dell'assenza di assessori reatini. Nella giunta ci sono: Massimiliano Smeriglio, Alessandra Sartore, ...

Trancassini si registra alla Camera e incontra ZINGARETTI : annunciato tavolo sul Terminillo : Ora c'è bisogno dell'intervento della politica, che è sempre mancata. Da una parte ci sono i sindaci che chiedono la realizzazione di un comprensorio sciistico, dall'altra tecnici che ci fanno ...

Lazio - dopo Raggi anche Lombardi apre a ZINGARETTI : prove d’intesa nella Regione laboratorio del “compromesso” M5s – Pd : prove d’intesa nel Lazio fra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. Tentativi di “convergenza” e “collaborazione” che potrebbero diventare il laboratorio per un accordo anche in Parlamento. dopo l’apertura del consigliere uscente Devid Porrello e la visita “programmatica” di Nicola Zingaretti in Campidoglio, il nuovo passo in direzione del disgelo lo compie Roberta Lombardi, candidata pentastellata sconfitta proprio dal neo rieletto ...

Bonafoni (Lista ZINGARETTI) : Basta degrado Parco San Gregorio al Celio : Roma: Sit-in contro degrado Parco – Roma – Marta Bonafoni. Consigliera regionale della Lista civica Zingaretti, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Protesta a Roma nel pomeriggio contro il degrado... L'articolo Bonafoni (Lista Zingaretti): Basta degrado Parco San Gregorio al Celio proviene da Roma Daily News.

Lavoro - la provincia di Latina leader in Italia per lo sviluppo e il lavoro : l'intervento di ZINGARETTI : Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti commentando i dati Istat riportati ieri in merito alla sviluppo dell'economia e del lavoro in tutte le province Italiane. ...

Attesa e dialogo con tutti - la strategia di ZINGARETTI : "Ma non sarò l'anti-Renzi" : La sinistra del Pd contro l'ipotesi Boschi alla vigilanza Rai Dopo la sua discesa in campo per la leadership Pd, annunciata via intervista 4 giorni dopo la batosta elettorale, Nicola Zingaretti si è ...

III e VIII municipio al voto in primavera - probabile 3 giugno; ZINGARETTI : 'Lazio riparte da università e solidarietà' : 'Questo e' un luogo straordinario, unico al mondo, che viene restituito al pubblico' ha commentato il direttore del Parco archeologico, Alfonsina Russo. 20 marzo 2018

Nicola ZINGARETTI propone un Manifesto per un nuovo Pd. Che riparta da 5 punti : "È del tutto evidente che il nostro posto è all'opposizione; anche se non dobbiamo smettere neppure un momento di fare politica". Lo scrive sul Foglio il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, appena rieletto alla guida della Regione, che elenca cinque punti da cui il Pd può ripartire."Occorre per questo battagliare senza cedimenti sui contenuti e sui valori con le forze politiche che hanno vinto e che hanno il dovere di ...

Lazio; Pirozzi : “ZINGARETTI si dimetta e si torni a votare” : Lazio; Pirozzi: “Zingaretti si dimetta e si torni a votare. Io non mi ricandido, spero faccia lo stesso anche Parisi: se perdesse per la terza... L'articolo Lazio; Pirozzi: “Zingaretti si dimetta e si torni a votare” proviene da Roma Daily News.

ZINGARETTI lancia il manifesto del Pd e accusa : “Abbiamo perso per l’assillo di governare” : Nicola Zingaretti, appena rieletto presidente della regione Lazio, lancia un manifesto basato su pochi punti da cui far ripartire il Pd. E analizza i motivi della sconfitta elettorale: "È prevalso l’assillo per il governo, sono emerse le ambizioni di ceti politici incapaci di combinarsi insieme e di fondare un inedito organismo politico unitario".Continua a leggere

Baldi (Lista Zingaretti) : Sfiducia a ZINGARETTI - atto scellerato : Baldi: Si ricorda la Meloni come furono spesi quei soldi?- Roma – Michele Baldi, Capogruppo Lista Civica Zingaretti Presidente alla Regione Lazio ha rilasciato in una... L'articolo Baldi (Lista Zingaretti): Sfiducia a Zingaretti, atto scellerato proviene da Roma Daily News.