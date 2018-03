Zanon | la procura di Roma chiede l’archiviazione dopo che la Consulta approva regolamento

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018) Ladiha chiesto l’archiviazione dell’indagine su Nicolò. Il giudice costituzione è accusato di peculato d’uso per l’utilizzo dell’auto blu. Per due anni (dal novembre 2014 al marzo 2016) e per due settimane al mese, è l’ipotesi dell’accusa, lasciava l’auto di sevizio con autista e relativi buoni benzina a completa disposizione della moglie che ne faceva un uso privato con trasferte alla casa di Forte dei Marmi, a Siena, accompagnamenti in stazione o all’aeroporto. La decisione dei pm dire l’archiviazione dell’indagine a carico diè legata all’zione, il 21 marzo scorso, di undella, che ha valenza di normazione primaria, che definisce “personale ed esclusivo” l’utilizzo dell’auto per i giudici della Corte Costituzionale. In pratica laha blindato la situazione giudiziaria di un suo ...