Youtube | streaming integrato

Rivoluzione Youtube : potrete effettuare streaming direttamente dall’App camera : Secondo quanto riportato dal blog ufficiale di Youtube , presto gli utenti saranno in grado di trasmettere in streaming direttamente dall’app Foto camera del loro smartphone. Youtube ha da poco annunciato, tramite il proprio canale diretto e ufficiale, che molto presto gli utenti potranno trasmettere in streaming (quindi dal vivo) direttamente dall’applicazione della foto camera dello smartphone.Questo semplificherà di molto ...

Galaxy S9 e S9 Plus - come seguire la presentazione in live streaming su Youtube - Facebook e Twitter. Caratteristiche - data di uscita e ... : I nuovi Galaxy S9 e S9 Plus Foto Android Authority Galaxy S9 e S9 Plus, come seguire la presentazione in live streaming su YouTube, Facebook e Twitter. Caratteristiche, data di uscita e prezzo ...