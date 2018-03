Xbox One X in vendita su Amazon Italia a 449 | 99 euro anzichè 500

A Way Out è ora disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Oggi Electronic Arts, in collaborazione con Hazelight Studios, annuncia l'uscita di A Way Out, il videogioco d'azione ed avventura tutto in co-op, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC, già recensito sulle nostre pagine. Sviluppato dai creatori di uno dei titoli indie più acclamati dalla critica, Brothers - A Tale of Two Sons, in A Way Out i videogiocatori impersoneranno Leo e Vincent, due detenuti che dovranno trovare insieme ...

Il particolare puzzle game Gorogoa è stato annunciato per Xbox One e PS4 : A margine del trionfo alla cerimonia dei GDC Awards durante la quale è stato premiato come Best Mobile game e con l'Innovation Award, il peculiare puzzle game Gorogoa è stato appena annunciato per PS4 e Xbox One, anche se al momento non ne è stata rivelata la data d'uscita. Gorogoa era arrivato originariamente solo su PC, Switch e dispositivi mobile, e stando a quanto riporta Videogamer.com arriverà presto anche sulle console ammiraglie di ...

Svelata la data di uscita di Impact Winter per PS4 e Xbox One : Bandai Namco Entertainment Europe e Mojo Bones annunciano la data di uscita di Impact Winter, titolo già recensito sulle nostre pagine. Il 5 aprile 2018, Jacob e il suo amico robot Ako-Light, insieme ad altri 4 sopravvissuti, porteranno temperature gelide su PlayStation Network per PlayStation 4 e Xbox Store per Xbox One. Impact Winter è stato precedentemente lanciato su Steam, e ora i sopravvissuti potranno mettere alla prova le proprie abilità ...

Disponibile patch 1.47 per Rainbow Six Siege su PS4 e Xbox One : cosa cambia : Finalmente la patch 1.47 di Rainbow Six Siege è Disponibile anche su console PS4 e Xbox One, prima era arrivata su PC. Pubblicata ovviamente da Ubisoft, porta con sé una lunga serie di correzioni dopo il lancio di Operazione Chimera e Outbreak, che di fatto anno inaugurato l'Anno 3 del gioco. Che cosa cambia con questa patch? Parecchio, scopriamolo insieme, qui vi rimandiamo invece al changelog completo. Innanzitutto è stato risolto un ...

L’app ufficiale di Facebook arriva su Xbox One ma solo per i video : Dopo aver rilasciato l’app ufficiale per Windows 10 e Windows 10 Mobile, Facebook si è decisa a supportare un’altra piattaforma targata Microsoft: Xbox One. Risulta, infatti, disponibile al download da pochissime ore Facebook video, un’applicazione che consente di guardare i video presenti sul social network di Mark Zuckerberg direttamente dalla nostra televisione. In particolare, è possibile vedere i filmati dei nostri amici, ...

Monster Hunter World si aggiorna su PS4 e Xbox One : arriva Deviljho : L'apprezzato Monster Hunter World, titolo del quale vi offriamo la nostra guida aggiornata, ha da poco ricevuto un nuovo update per le versioni PS4 e Xbox One. Grazie all'aggiornamento pubblicato da Capcom, 2.00 per Playstation 4 e 2.0.0.0 per Xbox One, è stato finalmente introdotto l'insaziabile Deviljho. Come riporta Gematsu, dove è possibile visionare il changelog completo, l'update include anche vari aggiustamenti al bilanciamento delle armi ...

Disponibile una nuova patch per la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds : In seguito alle ultime notizie che ci parlavano di ben 5 milioni di giocatori per PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One, la versione console del titolo di Bluehole torna sotto i riflettori con interessanti novità relative alla nuova patch.Stando a quanto riportato da Gamerant, questo aggiornamento non introduce contenuti, ma è finalizzato a migliorare performance, stabilità e gestione dell'inventario.Per quanto riguarda le prime, si notano ...

Bluehole migliora le prestazioni e la stabilità di PUBG per Xbox One : PUBG, essendo un titolo molto giovane e in fase di game preview, presentava al lancio numerosi problemi grafici e soprattutto di fps su Xbox One, Xbox One S e addirittura anche sulla potentissima One X. Da allora, Bluehole, la software di PUBG, ha rilasciato diversi aggiornamenti correttivi; l’ultimo è stato distribuito proprio ieri e si tratta, per la precisione, della patch numero 11. Con il nuovo update, gli sviluppatori confermano di ...

Disponibile patch 11 per PUBG su Xbox One : lista miglioramenti alle prestazioni : L'ultima patch per PUBG, al secolo PlayerUnknown's Battlegrounds, è Disponibile su Xbox One. Come notato in precedenza, si tratta di una patch volta a correggere una lunga serie di bug: sono disponibili anche le note complete con tutti i dettagli. Da queste si evincono anche diversi miglioramenti alle prestazioni di PUBG con la patch 11, insieme a modifiche importanti per l'interfaccia utente. Sono state poi apportate modifiche alle texture ...

I processori di PS4 Pro e Xbox One X confrontati a livello di silicio - articolo : Conoscevamo le specifiche molti mesi prima il suo lancio e avevamo ottenuto indizi sul design di base dal suo progettista, ma solo adesso possiamo vedere il layout fisico del processore centrale della PlayStation 4 Pro. La conclusione principale? Aggiungete dei controller di memoria e un cluster extra di quattro compute units AMD Radeon, e il design del processore diventa molto simile a quello dello Scorpio Engine che troviamo all'interno della ...

GRIP : il titolo di corse futuristico è in arrivo su PC - PS4 - Xbox One e Nintendo Switch quest'anno : GRIP, un gioco di corse futuristico ispirato principalmente ai titoli PlayStation come Rollcage, è stato reso disponibile in Early Access su PC dal mese di febbraio del 2016. Oggi, lo sviluppatore Caged Element e l'editore Wired Productions hanno annunciato che finalmente porteranno GRIP fuori dall'Early Access di Steam e sarà pubblicato anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel 2018.GRIP è un intenso gioco di corse di fantascienza che ...

Sudden Strike 4 per Xbox One ha una data di uscita : Sudden Strike 4 di Kalypso Media, già recensito sulle nostre pagine, arriverà su Xbox One il 25 maggio con la European Battlefields Edition. Questa includerà il gioco base insieme ai contenuti Battle of Kursk, Road to Dunkirk e Finland - Winter Storm, inoltre sono anche previste tre mappe esclusive per la versione Xbox One.Disponibile anche per PS4 e PC a partire da agosto 2017, Sudden Strike 4: European Battlefields Edition include cinque ...