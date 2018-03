Xabi Alonso nei guai con il fisco | chiesti 5 anni di carcere per frode fiscale

Guai per Xabi Alonso : il fisco spagnolo lo accusa di evasione : Xabi Alonso, ex giocatore del Real Madrid, Bayern Monaco, Liverpool, è stato accusato dal’Avvocatura dello Stato spagnola di tre capi di imputazione per frode fiscale in relazione ai proventi generati dallo sfruttamento dei suoi diritti di immagine tra il 2010 e 2012. Lo scrive oggi ‘El Confidencial’, secondo cui l’ex giocatore è accusato di aver nascosto al fisco spagnolo 4,9 milioni tramite una società con base a ...