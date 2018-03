Wolfenstein II | The New Colossus per Switch sarà mostrato al Bethesda Gameplay Day

Wolfenstein II The New Colossus : il DLC Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins è ora disponibile : Bethesda annuncia tramite un comunicato che Il DLC di Wolfenstein II: The New Colossus intitolato Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins è l'ultimo contenuto aggiuntivo della trilogia Le Cronache della Libertà e racconta le avventure di un veterano dell'esercito americano combattente per la resistenza, il Capitano Gerald Wilkins. Viaggiate ...

Wolfenstein II : The New Colossus – Disponibile il DLC : A partire da oggi, è ufficialmente Disponibile il DLC di Wolfenstein II: The New Colossus Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Wolfenstein II The New Colossus: Disponibile il DLC Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins è l’ultimo contenuto aggiuntivo della trilogia Le cronache delle libertà e racconta le avventure di un veterano dell’esercito ...

Wolfenstein II The New Colossus Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins ora disponibile : trailer di lancio : Tramite un comunicato stampa, Warner Bros. e Bethesda ci fanno sapere che Wolfenstein II The New Colossus Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins - il nuovo DLC del secondo capitolo della serie, uscito lo scorso autunno - è ora disponibile per le piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per l'occasione, l'editore ha anche pubblicato un trailer di lancio del contenuto aggiuntivo. Wolfenstein II The New Colossus Le mirabolanti imprese del ...

Wolfenstein II The New Colossus : in arrivo il DLC Le Mirabolanti Imprese del Capitan Wilkins : Come riportato da Eurogamer.net, Bethesda tramite un tweet ha confermato per il 13 marzo la data d'uscita di "Le Mirabolanti Imprese di Capitan Wilkins" che sarà reso disponibile per tutti i possessori del Season Pass o acquistabile singolarmente al prezzo di 9,99 euro. Dalla descrizione del PlayStation Store: "In fuga sin da quando la macchina da guerra nazista ha devastato Manhattan con una bomba atomica, Wilkins fa ritorno a casa per ...

Wolfenstein 2 The New Colossus : il DLC "I diari dell'agente Morte Silenziosa" sbarca su PS4 - PC e Xbox One : Mentre le ultime notizie sull'apprezzato Wolfenstein 2 The New Colossus ci parlavano della versione Nintendo Switch, ecco che oggi arrivano novità sul nuovo contenuto per l'apprezzato sparatutto.Infatti, come segnala PCGamer, è ora disponibile il DLC "I diari dell'agente Morte Silenziosa". La nuova espansione di Wolfenstein 2 The New Colossus sbarca su PS4, PC e Xbox One e permetterà ai giocatori di vestire i panni dell'OSS Jessica Valiant, ...

Anche gli sviluppatori di Wolfenstein : The New Order e Wolfenstein II : The New Colossus cedono al trend dei giochi multiplayer? : "L'unico modo che ci permette di creare queste esperienze narrative estremamente immersive è concentrarci esclusivamente sul single-player. Avere la componente multiplayer in questo processo di sviluppo annacquerebbe semplicemente il tutto. Questo è il rischio se provi a fare entrambe le cose allo stesso tempo". Queste le parole del narrative designer, Tommy Tordsson Bjork, pochi giorni prima dell'uscita sul mercato di Wolfenstein II: The ...