Wind Tre - il concerto di Kruder & Dorfmeister domani a Bologna

Polemiche sulle rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : Antitrust contro accordi tra operatori : Stiamo per vivere un altro periodo piuttosto intenso per quanto riguarda le rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Nessun timore, non ci sono rincari ulteriori in arrivo per il pubblico che ha già dovuto fare i conti con la furbata della fatturazione mensile da parte dei singoli operatori, anche se bisogna tenere da parte il discorso riguardante Vodafone e i possibili rincari che la compagnia telefonica potrebbe ufficializzare a stretto giro. ...

Tre modi per ricevere Huawei P20 Lite tramite promozioni Wind dal 21 marzo : Ancora non c'è stata la sua presentazione ufficiale, ma ormai sappiamo così tante cose su Huawei P20 Lite che a partire da oggi 21 marzo possiamo prendere in esame le promozioni Wind per acquistarlo in anteprima assoluta. Inutile dire che il costo totale dello smartphone, a prescindere dalla soluzione scelta, sarà uguale al prezzo di listino pari a 369 euro in questa fase. Un po' come abbiamo avuto modo di notare nei giorni scorsi con le prime ...

TRE COLPO A TIM - VODAFONE E Wind/ In difficoltà le grandi compagnie per l'offerta Super Internet con Giga Bank : Tre COLPO a Tim, VODAFONE e WIND: le grandi compagnie telefoniche sono in difficoltà per il mobile per le offerte irresistibili per la navigazione grazie a Super Internet con Giga Bank.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 18:41:00 GMT)

Google Chrome potrebbe a breve integrare le notifiche native di Windows 10 [AGG.1 Chrome Canary] : [Aggiornamento 18/03/2018] La possibilità di attivare le notifiche native di Windows 10 è stata abilitata in Chrome Canary. Google effettuerà dunque alcuni test e quando il tutto sarà stabile e privo di problemi verrà rilasciato al pubblico. Articolo originale, Con il market share di Windows 10 sempre più in crescita e ormai superiore al buon caro vecchio Windows 7, Google è indubbiamente costretta a supportare maggiormente ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : offerte TIM - Wind - Vodafone e Tre : Debuttano sul mercato i nuovi Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, i nuovi smartphone top di gamma dell’azienda coreana destinati …

Più basso il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con Wind o Tre? Confronto rate - anticipo e bonus dati : Ci siamo: da oggi 16 marzo il prezzo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus acquistabili a rate con Wind e Tre è noto a tutti. Dopo avervi fornito prontamente un'analisi dell'offerta Vodafone, ecco chi tra i due operatori partner consente di risparmiare di più sugli acquisti delle nuove ammiraglie, tenendo però pure conto dei piani abbinati ai device e alla loro portata in termini di connessione dati e anche minuti. Partiamo dal prezzo del Samsung ...

Iliad Italia sul piede di guerra : Vodafone - TIM e Wind Tre mettono i bastoni tra le ruote ma c’è soluzione : Iliad Italia non ci sta a fare la parte dell'ultimo arrivato nel nostro paese e lancia una frecciata decisa ai concorrenti Vodafone, TIM e Wind Tre: è quanto emerge dall'ultima intervista riportata dalla versione cartacea di La Stampa al giovanissimo AD Benedetto Levi che alza i torni proprio in vista dell'imminente lancio della quarto operatore nostrano. Il nocciolo della questione affrontato da Benedetto Levi è il seguente: i vettori rivali ...

Ci risiamo : AGCOM diffida nuovamente TIM - Vodafone - Wind Tre e Fastweb : AGCOM ha diffidato nuovamente alcuni operatori telefonici come TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb sempre a causa della fatturazione ogni 4 settimane: lenti ad adeguarsi e lenti a rimborsare gli utenti.I più informati sanno benissimo che entro la fine di aprile di quest’anno tutti gli operatori telefonici che hanno emesso fatture ogni 4 settimane, devono gioco forza tornare alla fatturazione mensile, secondo quanto stabilito dalla legge ...

Call center : ex operatori Wind Palermo - fateci lavorare - vi servono nostre competenze : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "fateci lavorare. Avete bisogno del nostro lavoro altamente specializzato". E' l'appello lanciato alle aziende che investono nei Call center a Palermo da un gruppo di 15 giovani operatori ex Wind - 11 donne e quattro uomini - tra i trenta e i quaranta anni, operatori di