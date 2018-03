Week end a Madrid di puro piacere

Galaxy A8 (2018) - Galaxy S9 e S9+ prezzo NO IVA -22% : Unieuro sbanca il Weekend : Solamente valido per il questo weekend Unieuro Sconta l’IVA del 22% sugli smartphone sopra i 199 euro: Galaxy A8 (2018) e Galaxy S9 e S9+ sono compresi!Da circa un ora abbiamo la conferma che anche questo fine settimana (allungato), ovvero da oggi venerdì 23 marzo 2018 fino a domenica 25 marzo 2018, Unieuro sconterà l’IVA su tutti gli smartphone (ad esclusione degli iPhone) del valore pari o superiore a 199 euro.Continue reading ...

Un sogno chiamato Florida e gli altri film del Weekend : Il film di Sean Baker è una storia sull’infanzia lontana da Disneyland. In uscita anche il geniale Foxtrot dell’israeliano Samuel Maoz. Leggi

Su Volare.tv la World Cup 2018 di Artistica e Ritmica. Il via - questo Week end - con gli azzurri a Doha! : Gli abbonati quindi che hanno creduto al progetto federale potranno accedere a nuovi contenuti, seguendo live il circuito della Coppa del Mondo, già a partire da questo week end. Si incomincia, ...

Ritorna il SUPER WeekEND (di primavera) su eBay fino al 27 Marzo : Ecco le migliori offerte : eBay lancia il SUPER WEEKEND ma questa volta per festeggiare la Primavera a fine Marzo 2018 offre sconti fino all’80% ma solo fino a Martedì 27. Ecco le migliori offerte selezionate per voi tra smartphone, TV e molto altro eBay lancia il SUPER WEEKEND di Primavera valido dal 22 al 27 Marzo 2018 eBay continua con le […]

Meteo Italia - previsioni Weekend 24-25 marzo : Quest’anno l’equinozio di primavera è arrivato con un giorno di anticipo – prepariamoci, sarà così fino al 2102 – ma il Meteo ci consiglia di aspettare a tirare fuori magliette e pantaloni leggeri. L’inverno tiene ancora i piedi puntati sull’Italia e non accenna a mollare la presa, almeno fino al fine settimana di Pasqua: aspettiamoci dunque un weekend delle Palme con temperature al di sotto della media e un’Italia ...

Milano : Giornate Fai - Palazzo Pirelli aperto al pubblico nel Weekend : Milano, 22 mar. (AdnKronos) - Palazzo Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia, sarà aperto al pubblico sabato e domenica prossimi in occasione della 26esima edizione delle Giornate Fai di Primavera. Il Pirellone sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito dalle ore 10 alle 1

Su eBay arriva il Super Weekend di primavera : ecco gli smartphone Android in offerta : Per i primi giorni di primavera su eBay è tornato il "Super Weekend": fino a martedì 27 marzo saranno proposti sconti fino al 40% su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy S8 e Huawei Mate 10 Pro in offerta a prezzi davvero interessanti L'articolo Su eBay arriva il Super Weekend di primavera: ecco gli smartphone Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

Week end della Palme - il centro sud ostacolo del maltempo : Roma - Il Mar Mediterraneo, il "mare nostrum" descritto dagli antichi, è ormai sede di vortici depressionari che vanno ad impattare contro l'Italia; è accaduto nel corso della settimana, con una bassa pressione in transito dalle Baleari responsabile di un'acuta fase instabile al centro-sud, e accadrà ancora tra Sabato 24 e la Domenica delle Palme. Andando con ordine, ecco che un intenso centro depressionario si ...

F1 Australia : Ferrari - Raikkonen : «Dobbiamo fare in modo che sia un Weekend positivo» : MELBOURNE - Non era presente in conferenza stampa, ma alla vigilia della gara ha parlato anche l'altro Ferrarista, il finlandese Kimi Raikkonen: ' Siamo contenti di come siano andati i test invernali. ...

Offre 2300 euro per un posto di cuoco : 'Vogliono il Week end libero e dicono no' : A metà febbraio ha pubblicato un’interessante offerta di lavoro sul profilo Facebook ma a distanza di un mese si trova in una situazione di impasse. Elisa Marchionni aveva deciso di utilizzare i social per tentare di attirare l’attenzione di chi avesse necessità di un impiego nel campo della ristorazione. ‘Per la stagione estiva 2018 per il periodo aprile /settembre si ricercano le seguenti persone: cuoco, pizzaiolo ed aiuto cuoco’. Nonostante ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : spada protagonista a Budapest nel Weekend. L’Italia cerca risposte - Rossella Fiamingo per il riscatto : Sarà un fine settimana di Coppa del Mondo dedicato completamente alla spada. Nel weekend è in programma a Budapest un Grand Prix, che vedrà protagonisti sia uomini che donne. Al maschile l’Italia cerca ancora la prima vittoria stagionale. Proprio nel primo ed unico Grand Prix stagionale di Doha è arrivato il doppio podio con Andrea Santarelli e Paolo Pizzo. La presenza del siciliano, Campione del Mondo in carica, però è ancora incerta, ...

Un Weekend di cabaret con Alessandro Bianchi al Sipario Strappato di Arenzano : Genova - In arrivo un fine settimana di risate al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano con due spettacoli diversi di e con il comico genovese Alessandro Bianchi, diplomato alla scuola dello Stabile, che tra le sue numerose esperienze può inserire i Cavalli Marci e Colorado. Venerdì 23 marzo ...

A Manzano un Weekend all'insegna dell'enduro : C'è grande attesa per l'appuntamento del fine settimana a Manzano , con la seconda tappa del Campionato Italiano Regolarità d'Epoca Gruppo 5 . Il Motoclub Manzano capitanato dal presidente Stefano ...

Giornate Fai di Primavera 2018 - un Weekend di bellezza : Sarà come sfogliare una margherita, e scegliere, petalo dopo petalo, tra palazzi di antichi sovrani o luoghi della politica, isole e castelli, aree archeologiche, chiese e conventi: sabato 24 e domenica 25 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera, e con loro la possibilità di vedere aperti luoghi solitamente inaccessibili e chiuse al pubblico. La formula è sempre quella, ormai collaudata (siamo all’edizione numero 26) e vincente: oltre ...