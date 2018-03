Wall Street incerta dopo il sell-off della vigilia

Borsa : l'Europa in rosso aspetta Wall Street - bene le utility a Milano : La settimana delle Borse europee si avvia dunque a chiudere con il segno meno, stretta tra le pressioni della guerra commerciale, i segnali di rallentamento dell'economia europea e le vendite sul ...

Dropbox - debutta a 21 dollari ad azione a Wall Street : Oggi, 23 marzo 2018, sbarcherà a Wall Street, sul listino del Nasdaq , la società di storage cloud Dropbox , a 21 dollari per azione sopra il valore indicato inizialmente dalla società di 18-20 ...

Wall Street scivola sulle tensioni per una guerra commerciale : La guerra dei dazi dà un brutto colpo a Wall Street, che è andata in deciso calo. La Borsa americana ha chiuso la peggiore sessione dell'ultimo mese e mezzo dopo che il Presidente Donald Trump ha firmato il provvedimento che impone nuovi dazi su alcuni prodotti cinesi, annunciando peraltro che questa sarà solo la prima di molte iniziative simili. Al momento non si conosce ancora la composizione della lista di prodotti colpiti dalle nuove ...

Trump firma le sanzioni alla Cina : soffre Wall Street. Negoziati con l'Ue per sospendere i dazi su acciaio e alluminio : Tags Argomenti: Trump dazi tariffe Cina sanzioni © Riproduzione riservata 22 Marzo 2018 Articoli Correlati precedente successivo dazi e tassi Usa, economia italiana in allerta

Borse in forte calo dopo la Fed - la minaccia di sanzioni Usa alla Cina abbatte Wall Street : MILANO - Le Borse europee chiudono in forte calo con un peggioramento in coincidenza dell'apertura di Wall Street, beneficiando solo parzialmente delle indiscrezioni sulla possibile esclusione dell'...

I timori per una guerra commerciale mandano in tilt Wall Street : I timori per una guerra commerciale paralizzano Wall Street , che si conferma in forte calo a metà seduta . La Borsa americana si avvia a chiudere la peggiore sessione delle ultime sei settimane nel ...

Spotify sbarca a Wall Street Perché investire nella sua Ipo Boom alla Fbook o ko alla Twitter? : Il famoso player di musica Spotify si quota sui mercati Usa. Sara` una nuova Facebook con guadagni milionari ai suoi investitori? O la nuova Twitter, che ha fatto la fortuna dei detrattori? Segui su affaritaliani.it

Dow Jones a fondo : Wall Street non è pronta per una guerra commerciale : ... fattore che creerà dei dubbi sull'effettivo aumento dei tassi di interesse, qualora l'economia andasse nella direzione prevista dalla Fed". Mentre le Borse sono in seria difficoltà, sul Forex l'euro ...

I dazi di Trump alla Cina spaventano le Borse - Wall Street giù del 2% : Gli investitori, assorbito il rialzo dei tassi della Fed, si concentrano sull'annuncio delle limitazioni alle importazioni dalla Cina, una misura che potrebbe valere almeno 50 miliardi di dollari. Deludono anche i dati macro europei. A Milano giù Mps, che nega aumento di capitale, e Credito Valtellinese. Cade Tenaris sul tema dei dazi americani...

L'intelligenza artificiale in redazione : l'esperienza del Wall Street Journal a Meet the Media Guru - Economyup : L'appuntamento con Francesco Paulo Marconi è per il 9 aprile, alle 19:30, a Milano , presso l' Auditorium del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci , Questo il link ...

Borsa : Milano giù con Wall Street : ANSA, - Milano, 22 MAR - L'apertura in netto calo per Wall Street, alle prese con l'ipotesi di stretta di Trump sui dazi alla Cina e lo scandalo Facebook, pesa sulle borse europee. Piazza Affari, già ...

Wall Street di pessimo umore in avvio : La Federal Reserve non aiuta Wall Street, che apre i battenti in calo . A zavorrare il sentiment ancora una volta i timori per una guerra commerciale alla luce della politica protezionistica del ...

FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA/ Lo scandalo che serve a Wall Street : ecco le prove : Il caso FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA potrebbe essere stato utile per evitare dei danni molto seri a Wall Street e ai grandi investitori finanziari. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 06:02:00 GMT)SPY FINANZA/ Così il debito aumenta il potere del "Grande fratello" globale, di M. BottarelliFACEBOOK E CAMBRIDGE ANALYTICA/ Quando scopri che il prodotto siamo noi, di S. Luciano