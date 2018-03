Voto Camere | Gentiloni | massima considerazione per parole Napolitano

Camere - Napolitano : “Il Voto ha bocciato l’auto-esaltazione dei risultati ottenuti dagli ultimi governi” : Il voto del 4 marzo ha “mostrato quanto poco avesse convinto l’auto-esaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni da governi e da partiti di maggioranza”. Un giudizio politico che porta in calce la firma di Giorgio Napolitano. Aprendo la Seduta di Palazzo Madama e inaugurando di fatto la XVIII legislatura, il presidente emerito della Repubblica ha pronunciato la parola definitiva sul modo in cui il Partito Democratico si è ...

Il Voto sui nuovi presidenti delle Camere : Si è insediato il nuovo Parlamento, ma non risulta che ci siano accordi tra le forze politiche: tutte le notizie, man mano che arrivano

Camere - come funzionerà il Voto : Oggi due votazioni. Alla quarta il quorum si abbasserà - La Camera dei deputati è convocata per oggi alle 11 per la prima seduta della 18esima legislatura. All'ordine del giorno figurano: la ...

Camere - via al Voto per i presidenti. M5S e Pd votano scheda bianca : Oggi prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, con M5s e Forza Italia ferri corti. I 5 ...

Voto multiplo - palloncini per oscurare le telecamere e osservatori picchiati. Gli anti-Putin denunciano brogli : Vladimir Putin può festeggiare la quarta elezione, ma sull'oltre il 70% dei consensi ottenuti c'è l'ombra di brogli elettorali. Ad avanzare la tesi del Voto inquinato sono osservatori indipendenti e giornalisti non allineati con il governo russo che, nel corso del Voto e a urne chiuse, hanno pubblicato immagini che dimostrerebbero gli stratagemmi usati per condizionare il Voto.In alcuni video pubblicati su Youtube si vedono uomini ...

Camere - Salvini chiama Di Maio/ Governo M5s-Lega : legge elettorale e nuovo Voto. Grillini “a noi Montecitorio” : Camere e nomine, Salvini chiama Di Maio: primo contatto e possibile piano. Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Grillini, "a noi spetta Montecitorio"(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:44:00 GMT)