Volta Catalunya | ancora Valverde | Aru in difficoltà

Blastingnews

: DON ALEJANDRO NON SI BATTE ?????? Valverde regola Bernal allo sprint a La Molina: per il murciano settimo successo st… - Eurosport_IT : DON ALEJANDRO NON SI BATTE ?????? Valverde regola Bernal allo sprint a La Molina: per il murciano settimo successo st… - ienc2 : RT @SpazioCiclismo: Volta a Catalunya 2018, Bernal: “Era molto difficile battere Valverde in un arrivo del genere” - Eliestrella4 : Il dianese Niccolò Bonifazio arriva 154esimo nella terza tappa della Volta Ciclista a Catalunya -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Grande spettacolo nella quarta tappa della, VIDEO il tappone di montagna con arrivo in quota a La Molina. #Alejandroha vinto, continuando il suo inizio di stagione pirotecnico con gia' sette vittorie messe nel carniere. La Movistar si è dimostrata fortissima, con Quintana e Soler al servizio del fuoriclasse murciano, ma ha dovuto fare i conti con il giovane colombiano Egan Bernal. Solo allo sprint finale lo scalatore della Sky si è arreso a, dopo una corsa di grande personalita'. Ha sido una etapa muy dura. @alejanpic.twitter.com/gX9Gq4Kvuq—22 marzo 2018, bagarre gia' a meta' tappa Dopo la mezza cancellazione della tappa di ieri, andata in scena senza il previsto arrivo in salita per le difficili condizioni climatiche, il traguardo odierno di La Molina era ...