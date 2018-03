VOLLEY Lotta per un posto nei playoff la Conad Ravenna nella trasferta a Trento

VOLLEY - Piacenza lotta coi denti ma in semifinale va Civitanova : Piacenza-Civitanova 2-3 , 25-16, 11-25, 11-25, 25-22, 13-15, WIXO LPR Piacenza: Baranowicz 2, Clevenot 16, Yosifov 10, Fei 7, Marshall 14, Alletti 7, Kody 1, Giuliani , L, , Manià , L, , Parodi 1, Di ...

VOLLEY - SuperLega 2018 – Ultima giornata : si decide la griglia playoff. Verona e Trento per il quarto posto - lotta a tre per sfidare le big : Oggi pomeriggio (ore 18.00) si gioca l’Ultima giornata della regular season di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si decide la griglia dei playoff che scatteranno la prossima settimana. Le prime tre posizioni sono già assegnate: Perugia prima, Civitanova seconda, Modena terza. Le tre squadre cercheranno di fare anche un po’ di turnover impegnate rispettivamente contro Ravenna, Castellana Grotte e Padova. ...

VOLLEY - Italia spedita verso i Mondiali 2018 in casa! Chi saranno i convocati? Gli azzurri in lotta : i ritorni di Zaytsev e Juantorena - le grandi novità : Mancano poco più di due mesi all’esordio stagionale dell’Italia di Volley maschile. La nostra Nazionale incomincerà con la Nations League il lungo cammino che condurrà ai Mondiali casalinghi: di fronte al proprio pubblico gli azzurri vorranno farsi strada e punteranno a raggiungere quantomeno la Final Six di Torino. Stanno per iniziare i playoff di SuperLega ma la regular season del nostro campionato ha già offerto indicazioni ...

VOLLEY femminile - Serie A1 2018 – 20^ giornata : Scandicci espugna Conegliano - lotta a tre per il primo posto! Casalmaggiore si salva : Si è riaperta la corsa per il primo posto nella Serie A1 di Volley femminile: tre squadre sono racchiuse in quattro punti quando mancano soltanto due turni al termine della stagione regolare. Questa è la notizia più importante al termine della 20^ giornata. Conegliano aveva l’occasione per chiudere i conti e vincere la regular season e invece è crollata in casa contro una scatenata Scandicci: il 3-0 odierno permette alle toscane di ...

VOLLEY : la Lube lotta ma il bis in Coppa Italia non riesce : Nel terzo set il trend è tutto dalla parte di Perugia, che stacca i vince campioni del mondo con un muro di Russel su Sokolov e le bordate al servizio di Zaytsev (ace del 7-11). Faticano tantissimo ...

VOLLEY femminile - CEV Cup 2018 – Busto lotta con l’Eczacibasi ma crolla a Istanbul. Serve la rimonta per volare ai quarti di finale : Busto Arsizio ha provato a lottare contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul, ha cercato di tenere testa alla corazzata turca ma alla fine ha dovuto cedere per 3-1 (29-27; 25-18; 25-27; 25-18) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importante. Lo squadrone allenato da Marco Aurelio Motta ha mantenuto il favore del pronostico e ha fatto la differenza al Burhan Felek ...