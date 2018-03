Volkswagen Touareg | ecco la nuova suv-ammiraglia di Wolfsburg – FOTO

Volkswagen Touareg - La nuova generazione sfila a Pechino : Il terzo atto della Volkswagen Touareg entra in scena in Cina, durante un evento dedicato che precede di un mesetto la prima sfilata in pubblico al Salone di Pechino. Il debutto nel paese del Dragone non è affatto casuale. Infatti, le previsioni indicano che da quelle parti il gradimento già elevato per le Suv di alto lignaggio è destinato a raddoppiare nei prossimi cinque anni. Un trend che, al di là dellentità delle percentuali, si allinea a ...

