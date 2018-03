Volano scommesse ‘on demand’ | al top ripescaggio Italia per mondiali

calcioweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Glini si divertono davvero a fare i bookmaker: sono finora circa 15mila le”on demand” proposte a Sisal dai giocatori e il 75% di queste, oltre 11mila quindi, si sono trasformate inreali. A tracciare un primo bilancio dell’iniziativa ad Agipronews è Ignazio Di Lauro, head of Sportsbook di Sisal Match Point, a margine di ”Betting on football” in corso a Londra. “Siamo colpiti dal successo che le‘on demand’ hanno ottenuto. Crediamo di aver intercettato l’esigenza di molti giocatori di andare oltre la classica proposta sul calcio. Una richiesta su due fa riferimento ad altri sport o ad eventi di costume. Nell’ultimo periodo, ad esempio, abbiamo inserito in palinsestosulla possibilità che il ristorante dello chef Carlo Cracco riprendesse la stella Michelin o che la squadra di ...