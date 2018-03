Vodafone | con il ritorno dei rinnovi mensili non ci saranno aumenti dei costi delle

Torna Vodafone Happy Friday con una promozione legata a Benetton : Come ogni venerdì Vodafone Torna a proporre ai propri utenti il nuovo regalo della promozione Happy Friday. Questa settimana è la volta di nuovi sconti, validi online o nei negozi Benetton. L'articolo Torna Vodafone Happy Friday con una promozione legata a Benetton proviene da TuttoAndroid.

Piccolo prezzo Huawei P20 Lite con Vodafone : link sfondi disponibili per tutti : Il prezzo del Huawei P20 Lite tiene banco dopo che il suo lancio commerciale è stato anticipato nel nostro paese, prima presso le catene di elettronica e poi anche a rate con i vettori mobili (è di ieri la nostra analisi sull'offerta dedicata dell'operatore Wind). Proprio questo smartphone è in vendita anche con Vodafone e allo stesso tempo è pure possibile godere già degli sfondi del device scaricabili per tutti i Huawei meno recenti. Insomma, ...

Polemiche sulle rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : Antitrust contro accordi tra operatori : Stiamo per vivere un altro periodo piuttosto intenso per quanto riguarda le rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Nessun timore, non ci sono rincari ulteriori in arrivo per il pubblico che ha già dovuto fare i conti con la furbata della fatturazione mensile da parte dei singoli operatori, anche se bisogna tenere da parte il discorso riguardante Vodafone e i possibili rincari che la compagnia telefonica potrebbe ufficializzare a stretto giro. ...

Vodafone annuncerà il canvass con le offerte mensili il 25 marzo : Vodafone si prepara a introdurre un nuovo canvass, valido dal 25 marzo, con le offerte calcolate su base mensile. Tra le novità più importanti ci sarebbe la possibilità di effettuare il tethering senza costi aggiuntivi. L'articolo Vodafone annuncerà il canvass con le offerte mensili il 25 marzo proviene da TuttoAndroid.

Grosse novità per Huawei P9 Lite Vodafone con aggiornamento B341 : come attivare il VoLTE : Arrivano novità decisamente importanti in queste ore per gli utenti che hanno deciso di acquistare il cosiddetto Huawei P9 Lite nella sua versione brandizzata Vodafone, in quanto da alcune ore a questa parte si registrano le prime segnalazioni da parte degli utenti che hanno avuto modo di installare l'aggiornamento B341. A conti fatti, dopo il download dovreste ritrovarvi installata la patch di febbraio, ma dal changelog emerge soprattutto una ...

TRE COLPO A TIM - Vodafone E WIND/ In difficoltà le grandi compagnie per l'offerta Super Internet con Giga Bank : Tre COLPO a Tim, VODAFONE e WIND: le grandi compagnie telefoniche sono in difficoltà per il mobile per le offerte irresistibili per la navigazione grazie a Super Internet con Giga Bank.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 18:41:00 GMT)

Wind tenta alcuni ex clienti Vodafone con All Inclusive Flash 20 Giga : Wind lancia una nuova offerta di tipo Operator Attack dedicata agli attuali clienti Vodafone, offrendo la tariffa All Inclusive Flash 20 Giga a 12 euro al mese, fino al 27 marzo. L'articolo Wind tenta alcuni ex clienti Vodafone con All Inclusive Flash 20 Giga proviene da TuttoAndroid.

Vodafone festeggia i papà e la primavera con il nuovo Happy Friday : Con qualche giorno di anticipo Vodafone festeggia la primavera e la festa del papà, con un regalo che sarà sicuramente apprezzato da chi vuole fare un regalo al proprio genitore. L'articolo Vodafone festeggia i papà e la primavera con il nuovo Happy Friday proviene da TuttoAndroid.

Passa Da Vodafone A Wind Con All Inclusive Flash 20 Giga : Minuti illimitati - 500 SMS - 20 Giga A 12 euro : Wind All Inclusive Flash 20 Giga: ecco come avere Minuti illimitati, 500 SMS e 20 Giga a 12 euro al mese. Come Passare da Vodafone a Wind e attivare All Inclusive Flash 20 Giga: costo attivazione, opinioni. La migliore offerta per Passare da Vodafone a Wind All Inclusive Flash 20 Giga: costi, opinioni, attiva online e […]

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : come averlo con TIM - Wind - Vodafone e Tre : Debuttano sul mercato i nuovi Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, i nuovi smartphone top di gamma dell’azienda coreana destinati …

Dal 16 marzo il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con Vodafone : dettagli rate da 15.99 euro : Oggi 16 marzo emerge anche il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con l'operatore Vodafone (vi avevamo già parlato delle offerte TIM in questo articolo), con le relative proposte rateali cui ormai noi tutti siamo abituati (il pagamento avviene tramite carta di credito, e potrete stipulare il contratto solo nei centri autorizzati). Se avete attivo un profilo Vodafone RED, riuscirete ad acquistare il Samsung Galaxy S9 ad un costo complessivo di ...

Auguri personalizzati con Vodafone per la Festa del Papà : cartolina virtuale gratis : Vodafone offre la possibilità di confezionare degli Auguri personalizzati per la Festa del Papà grazie ad una simpatica iniziativa, di cui sta provvedendo già ad informare i propri clienti attraverso un SMS dedicato. Da ieri 14 marzo fino al giorno 19 potrete realizzare una cartolina da inviare al vostro 'vecchio', semplicemente atterrando sul portale 'voda.it/Auguri', e selezionando la voce 'Inizia subito'. Arrivati a questo punto, ...

Hai la fibra fino a casa? Con Vodafone attivi gratis e a prezzo bloccato! : Solo per oggi 12 marzo, scegliendo di attivare una delle offerte Vodafone per la linea di casa si potrà contare …

