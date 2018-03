Vince causa da 100mila dollari e festeggia con un’orgia : le tre prostitute gli rubano tutto : Saul Mata Vellegas aveva ottenuto un risarcimento per di ben 96mila dollari per un incidente automobilistico nel quale era rimasto coinvolto. Ha deciso di festeggiare in un motel di New York con tre escort. Ma deve essersi fatto scappare qualche parola di troppo...Continua a leggere

La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna di 5 anni all’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011 : La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna a 5 anni dell’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011, nella quale morirono sei persone. Nel 2016 Vincenzi era stata condannata in primo grado per disastro colposo, omicidio The post La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna di 5 anni all’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011 ...

Londra - Vince la causa contro i vicini : "Bimbi urlano - non riesco a dormire" : Sette anni di notti in bianco e di proteste inascoltate sono costate molto care a una famiglia di Londra . Da quando Ahmed e Sarah El Kerrami hanno traslocato nel quartiere di Kensington insieme ai ...

Imprenditore Vince la causa dopo 20 anni Ma è morto : vince la causa contro il Comune dopo vent'anni dall'avvio del contenzioso. Ma l'uomo è ormai morto. La vicenda paradossale viene dalla Sicilia. Protagonista è l'Imprenditore menfitano Giovanni D'Anna, ...

La figlia di Bobby Solo Vince la causa contro di lui e lancia un appello a ‘Domenica Live’ : Veronica Satti ha 27 anni e da 13 anni non vede suo padre, il cantante Bobby Solo. La giovane donna che già mesi fa aveva...

Wikipedia Vince causa contro l'ex ministro Previti : La Corte d'Appello di Roma, prima sezione civile, ha respinto l'appello presentato dall'avvocato Cesare Previti contro l'enciclopedia online Wikipedia, assistita in giudizio dallo studio Hogan Lovells con gli avvocati Marco Berliri e Massimiliano Masnada.l'ex ministro della Difesa chiedeva di riformare la decisione di primo grado, arrivata nel 2013, considerando Wikipedia corresponsabile per alcune affermazioni inesatte e diffamanti contenute ...

“Pensavamo di morire - poi…”. Il treno più pazzo del mondo : bloccati a bordo per oltre 10 ore causa maltempo - ecco cosa fanno all’improvviso i passeggeri per Vincere la paura. Le loro foto hanno conquistato i social : Il maltempo che di recente ha scosso l’Italia non ha provocato danni soltanto nel nostro Paese, pur alle prese con difficoltà e disagi notevoli. Tutta Europa, infatti, si è trovata in queste ore più o meno nella stessa situazione. Dal Regno Unito, ecco arrivare una delle storie più bizzarre, e a suo modo anche divertente, di questi giorni freddi e gelati: tutto è successo a causa dei disagi alla circolazione provocati da ghiaccio, vento e ...

Cesano - Vince la causa ma perde l'avvocato : da un anno lascia messaggi sulla porta : Ha vinto la causa, ma ha perso le tracce del suo avvocato. Così un cesanese di 61 anni almeno una volta alla settimana raggiunge lo studio per lasciare un messaggio. Chiede che gli vengano restituiti ...

Padova - vigile Vince causa dopo 20 anni : il Comune dovrà pagargli 400mila euro di arretrati : Vent'anni di stipendi mai percepiti da vice-comandante dei vigili urbani, posto che non ha potuto occupare per una 'svista' del Comune di Cittadella , Padova, . Soldi che adesso gli sono stati ...

M5s - espulso per negazionismo Vince la causa : “Movimento dovrà pagare 30mila euro” : Furono espulsi dal Movimento e non poterono partecipare alle Comunarie che incoronarono Virginia Raggi alla corsa verso il Campidoglio. Ora il giudice Francesco Remo Scerrato, della sedicesima sezione civile dei Tribunale di Roma, ha accolto il ricorso di Roberto Motta e Antonio Caracciolo e condannato il M5s a pagare 30mila euro di spese legali. Erano stati i primi in assoluto a portare Beppe Grillo e i suoi in tribunale, la mina che ha ...

Grumpy Cat - il gatto col broncio Vince una causa da 710 mila dollari : La notizia ha fatto il giro del mondo, finendo sulle pagine del Washington Post, sul sito della BBC ed intasando i social, dove tutto ebbe inizio con un post. A Grumpy Cat, anzi a Tardar Sauce, il ...