Vietnam | incendio in condominio a Saigon | 13 morti

Vietnam - maxi incendio in un complesso di 700 appartamenti : 13 morti - più di 1000 in fuga : Vietnam, maxi incendio in un complesso di 700 appartamenti: 13 morti, più di 1000 in fuga L’incendio in un complesso condominiale di Ho Chi Minh City: molte persone sarebbero riuscite a salvarsi guidando i soccorsi con i cellulari dai balconi. I decessi sono avvenuti per soffocamento o dopo essersi lanciati dai piani alti.Continua a leggere […]

