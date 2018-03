: Vietnam, incendio in un condominio: 13 morti e decine di feriti - Giaggiag97 : Vietnam, incendio in un condominio: 13 morti e decine di feriti - AndreaDaGenova : RT @Corriere: Incendio in un condominio: 13 morti e decine di feriti - SabrinaSunny24 : RT @Corriere: Incendio in un condominio: 13 morti e decine di feriti -

Almeno 13 persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite a causa di unscoppiato in undella cittàita di Ho Chi Minh (Saigon). I Vigili del fuoco intervenuti sono riusciti a mettere in salvo oltre 100residenti. Altri 1.000 erano riusciti a lasciare ile a mettersi in salvo.Le fiamme hanno investito un complesso di 700 appartamenti disposti in 3 edifici.La maggior parte delle vittime sono morte per soffocamento o dopo essersi lanciate dai piani superiori.(Di venerdì 23 marzo 2018)