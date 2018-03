Usa : spunta Video su nero ucciso da agenti - proteste : Solo un video spuntato ieri ha svelato che Stephon Clark, 22 anni, afroamericano, e' stato ucciso brutalmente domenica scorsa con una raffica di colpi dalla polizia, che aveva scambiato il suo ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 22 marzo su cumulo - BCE e legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 22 marzo 2018 vedono prore il dibattito sulla rigidita' delle regole di pensionamento e sulle più recenti ipotesi di flessibilizzazione. Dalla BCE arriva un nuovo monito in merito alla sostenibilita' del comparto rispetto alle ipotesi di invecchiamento della popolazione [Video], mentre la politica prosegue la discussione sulle prospettive del comparto. Infine, sul cumulo dei contributi emerge la ...

Prime foto render OnePlus 6 (Video) in rosso - nero e viola : troppo simile all’iPhone X? : Oggi vi presentiamo il OnePlus 6 nelle Prime foto render ma anche in un video nato raccogliendo tutti gli ultimi rumor sul top di gamma del produttore cinese. L'ammiraglia arriverà senz'altro nel secondo trimestre di questo 2018, come ribadito dagli stessi vertici del brand e con ogni probabilità, sarà il mese di giugno quello prescelto per il lancio. Cosa ci aspetta più esattamente? Oramai sembra alquanto certo che il OnePlus 6 avrà un look ...

Toni Iwobi - il primo senatore nero della Repubblica italiana Video : In questo articolo vi parleremo di Toni Iwobi 62 anni primo senatore nero della Repubblica italiana. Il senatore della Lega è originario della Nigeria, ma bergamasco di adozione. Il politico è stato intervistato recentemente dall'inviata della nota rivista settimanale Grand Hotel, Nadia Accardi. Iwobi ha parlato un po' di sé e del partito politico, in cui è 'cresciuto'. Prima di 'dare la parola' al politico, è bene ricordare come Iwobi, laureato ...

Pensioni - Cgil : superare legge Fornero - infondate previsioni Fmi - le novità Video : Secondo la Cgil di Susanna Camusso l’intervento davvero importante da realizzare [Video] nell’ambito della riforma #Pensioni è il superamento della legge Fornero. In questo senso sono in tanti a sperare in un accordo tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio per la formazione di un nuovo governo di cui si discutera' nei prossimi giorni dopo l’elezione dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della ...

Nerone contro Plant : 'Sei un fallito - hai pagato per il mio feat' Video : Negli ultimi giorni la notizia della scomparsa di #Plant, e della sua successiva 'riapparizione' a distanza di dodici ore, ha occupato ampio spazio nelle cronache del rap-web. Il giovane artista altamurano – che era stato dato per disperso dopo la diffusione di un Video caricato da Soyle e Sunken, i suoi due produttori, nel quale veniva chiesto auto ai fan per ritrovalo – ha pubblicato una breve clip nel pomeriggio di oggi, nella quale ha ...

Pensioni 2018 - monito FMI sulla spesa - Riforma Fornero troppo poco? Video : Le ultimissime novita' sulle #Pensioni al 20 marzo 2018 sono di quelle che potrebbero confondere, se si considera che da un lato vi è chi, come M5S e Lega, promuovono l’abolizione della Legge Fornero, dall’altro arriva invece il pesante giudizio del Fondo Monetario Internazionale curato da alcuni importanti economisti che lancia l’allarme sul costo gia' troppo elevato della spesa Pensionistica in Italia. Che ne sara' allora della Riforma Fornero ...

Pensioni - Salvini : abrogazione Fornero - la via è chiara - le novità Video : Consapevole delle diverse difficolta' che dovra' incontrare nel corso del suo cammino [Video]verso Palazzo Chigi, anche se sembra difficile che possa essere davvero lui ad andarci come spera, il leader della Lega Matteo Salvini non perde occasione per parlare della riforma #Pensioni, uno dei punti centrali della campagna elettorale e anche nel dopo elezioni. Il superamento della legge Fornero è uno dei temi che sta accompagnando il confronto tra ...

Pensioni - ultime notizie al 20/3 su allarme FMI - legge Fornero e cumulo Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 20 marzo 2018 vedono arrivare un nuovo allarme dal Fondo Monetario Internazionale in merito alla tenuta dei conti previdenziali. Secondo i tecnici internazionali, la spesa Pensionistica nel tempo rischia di diventare troppo elevata [Video], rendendo di fatto la Manovra Fornero insufficiente. Un altola' al quale sono state accompagnate anche diverse ipotesi risolutive, come il ricalcolo degli assegni ...

Pensioni - novità con il Def? Possibile abolizione della Fornero - ecco perchè Video : Il nuovo Esecutivo dopo le elezioni dello scorso 4 marzo non è ancora stato costituito e questa sicuramente non è una novita'. I partiti e le coalizioni che hanno vinto le elezioni, cioè Movimento 5 Stelle e Centrodestra, con la Lega in testa, non hanno i numeri per costituire un Governo che abbia la maggioranza alla Camere. Una situazione ingessata figlia della Legge Elettorale senza premi di maggioranza che mette in difficolta' le forze ...

Pensioni - Beppe Grillo : servono riforme - M5s per stop a Fornero - le novità Video : Il tema della riforma #Pensioni rimane centrale nell’agenda politica del post elezioni. Occhi puntati soprattutto sul dialogo tra Movimento 5 stelle e Lega [Video], i vincitori delle elezioni politiche del 4 marzo scorso. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che ieri ha sentito il leader M5s Luigi Di Maio, non ha escluso ieri la possibilita' di un governo d’intesa con i pentastellati in considerazione di diversi punti in comune nel ...

Riforma pensioni 2018 : Quota100 - probabile addio alla Legge Fornero con il Def? Video : probabile cancellazione della Riforma Fornero e introduzione della Quota 100 e Quota 41. [Video] Sono questi i punti condivisi da Lega Nord e Movimento 5 Stelle sul fronte previdenziale anche se si attende la formazione di un nuovo esecutivo e del Parlamento dopo i risultati ottenuti dalle elezioni politiche del 4 marzo. Un programma condiviso dalle due forze politiche che potrebbe finalmente diventare una realta'. Difatti, come spiegato più ...

Di Maio e Salvini insieme? Fornero e immigrazione - ecco su cosa si sta trattando Video : Nei giorni della proclamazione degli eletti al Senato ed alla Camera, preludio per l'elezione dei Presidenti dei due rami del Parlamento, prosegue il dialogo tra #Luigi Di Maio e #Matteo Salvini, i leader dei due gruppi con il maggior numero di eletti alle recenti elezioni politiche del 4 marzo scorso. I contatti sono iniziati la settimana scorsa, con una telefonata del segretario della Lega in qualita' di leader del centrodestra al 'capo ...

Pensioni - ultime news al 19/3 su anticipate - manovra Fornero e cumulo Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 19 marzo 2018 vedono accendersi i toni della discussione tra Inps e Adepp per il mancato avvio del pagamento degli assegni [Video] in regime di cumulo contributivo. Una situazione che resta tesa e che prosegue in stato di stallo, con la conseguenza implicita che i pagamenti non giungono ai lavoratori nonostante le richieste continuino ad accumularsi. Nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti anche ...