Video Reggina Casertana 2-1 | highlights e gol della partita Serie C 31^ giornata

DIRETTA/ Reggina-Casertana (risultato finale 2-1) streaming Video e tv : vittoria importante per gli amaranto!

Reggina - di bello è rimasta soltanto la nostalgia : ecco la canzone che sta commuovendo i tifosi amaranto [Video] : La Reggina non sta di certo attraversando un momento positivo, la squadra amaranto è in lotta per la salvezza nel campionato di Serie C, la situazione è molto delicata con la squadra di Agenore Maurizi che non riesce a conquistare la vittoria ormai da diverso tempo. L’ambiente è ormai sempre più sfiduciato, gli ultimi campionati sono stati deludenti e la maggior parte dei supporter si stanno allontanando da questa squadra, serve un ...

Doppio Curiale - il Catania batte la Reggina e fa uno scatto verso la B [Video] - : Catania-Reggina 2-1 MARCATORI : 3′ Curiale, 51′ Curiale, 81′ Laezza DISPOSIZIONE TATTICA CRONACA DELL'EVENTO TABELLINO Catania , 4-3-3, - 12 Pisseri; 13 Semenzato, 4 Aya, 26 Bogdan, ...

