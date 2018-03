VIDEO Carolina Kostner | il programma libero ai Mondiali di Milano 2018 Caduta fatale per

DIRETTA / Mondiali pattinaggio 2018 Milano Carolina Kostner streaming VIDEO e tv : Lindfors quarta! : DIRETTA Mondiali pattinaggio 2018 Milano: info streaming video e tv della 3^ giornata di gare. Riflettori puntati su Carolina Kostner, attesa nel programma lungo individuale.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:26:00 GMT)

Pattinaggio - Kostner Mondiali di Figura/ VIDEO : l'esercizio perfetto di Carolina! : Pattinaggio, Kostner Mondiali di Figura: primo posto dopo il corto, capolavoro di Carolina. Record italiano con uno splendido 80.27 che la porta davanti ad Alina Zagitova.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:21:00 GMT)

VIDEO Alina Zagitova seconda dopo il corto ai Mondiali! L’esercizio della Campionessa Olimpica - battuta da Carolina Kostner : Alina Zagitova è stata battuta da Carolina Kostner nel programma corto dei Mondiali 2018 di pattinaggio artistico! La Campionessa Olimpica è soltanto seconda dopo il primo segmento di gara, sconfitta da un fenomeno semplicemente infinito. Di seguito il VIDEO dell’esercizio della russa. (foto Valerio Origo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

VIDEO Carolina Kostner - il programma corto dei Mondiali di Milano. Prestazione memorabile con record italiano! : Carolina Kostner è stata letteralmente strepitosa con il suo programma corto ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. Il Mediolanum Forum di Milano è letteralmente crollato sotto i suoi piedi, la sua Prestazione è stata semplicemente superlativa e ha fatto saltare il banco. Uno show divino della Regina del Ghiaccio che infatti ha battuto anche Alina Zagitova, fresca Campionessa Olimpica. L’azzurra è stata premiata con un eccellente ...

