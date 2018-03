Vicenza | Gdf scopre frode in forniture pubbliche da parte di società costruzioni 2

Vicenza : Gdf scopre frode in forniture pubbliche da parte di società costruzioni (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il sequestro è stato eseguito su disponibilità finanziarie giacenti su conti correnti intestati e/o riconducibili ai due soggetti indagati fino alla concorrenza dell’importo previsto nel provvedimento ablatorio. L’attività di polizia economico-finanziaria portata a compim

Vicenza : Gdf scopre frode in forniture pubbliche da parte di società costruzioni : Vicenza, 23 mar. (AdnKronos) - Le Fiamme Gialle della Tenenza di Noventa Vicentina (Vi), a conclusione di un’articolata attività di polizia giudiziaria nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni, hanno dato esecuzione a un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminar

Vicenza : Gdf - scopre discarica abusiva rifiuti generici e speciali da 394 tonnellate (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Al responsabile dell’area, una volta quantificato il peso dei rifiuti, è stato elevato verbale di accertamento dell'evasione del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi quantificato in 2.634,35 euro oltre alle sanzioni previste dalla

Vicenza : Gdf - scopre discarica abusiva rifiuti generici e speciali da 394 tonnellate : Vicenza, 16 mar. (AdnKronos) - Sono state concluse le operazioni di bonifica relative ad un sito illecitamente adibito, da una impresa agricola di Sossano, a stoccaggio di rifiuti generici e pericolosi. Il sito era stato individuato nello scorso mese di maggio nel contesto di una attività di polizia

Vicenza : Bassano - per emissione di fatture false da Gdf in corso arresti e sequestri : Vicenza, 7 mar. (AdnKronos) – In seguito indagini su emissione di fatture false, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza e delegate congiuntamente alla Compagnia della Guardia di Finanza e a quella dei Carabinieri di Bassano (Vi), sono in corso di esecuzione in mattinata 5 misure di custodia cautelare, di cui 3 in carcere e 2 agli arresti domiciliari e il sequestro di un appartamento e 2 autovetture. L'articolo Vicenza: ...

Vicenza : Bassano - per emissione di fatture false da Gdf in corso arresti e sequestri : Vicenza, 7 mar. (AdnKronos) - In seguito indagini su emissione di fatture false, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza e delegate congiuntamente alla Compagnia della Guardia di Finanza e a quella dei Carabinieri di Bassano (Vi), sono in corso di esecuzione in mattinata 5 misure di cus

Popolare Vicenza - GdF esegue sequestro preventivo per 106 milioni : Teleborsa, - Maxi sequestro preventivo della Guardia di Finanza nei confronti di Banca Popolare di Vicenza , per un importo di 106 milioni di euro . Nella mattinata di oggi, 5 febbraio 2018, i ...

Vicenza : Gdf - bancarotta per banco metalli - sequestrata villa in Val Gardena (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Secondo le indagini della Gdf l’acquisto del terreno, l’edificazione e l’arredamento della villa in questione sono stati realizzati impiegando il profitto delle condotte distrattive dell’amministratore e tenuto conto del rischio di alienazione del bene, con aggravamento d

Vicenza : Gdf - bancarotta per banco metalli - sequestrata villa in Val Gardena : Vicenza, 2 feb. (AdnKronos) - I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza hanno condotto indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, a seguito del fallimento di un noto banco metalli vicentino e della sua controllante. Le indagini, sviluppate attraverso una co

Pop Vicenza - Gdf sequestra 1 - 7 milioni a cinque imputati : (Teleborsa) - La Guardia di Finanza di Vicenza, su richiesta della Procura, avrebbe eseguito sequestri conservativi per un valore totale di oltre 1,7 milioni di euro nei confronti di cinque degli ...