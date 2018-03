Via Fani | nuovo oltraggio alla lapide La verità nella videosorveglianza

Scritta sulla lapide/Via Fani - l'oltraggio : dopo la ribalta tornano i brigatisti : La televisione ha un grande potere. Gli assassini di Aldo Moro sono entrati nelle case degli italiani attraverso lo schermo e hanno detto: 'Siamo qui: vivi e vegeti'. Alcuni di loro hanno addirittura ...

Roma - nuovo sfregio al monumento di Aldo Moro in Via Fani : sulla lapide la scritta BR : Di nuovo sfregiato il monumento ad Aldo Moro in via Fani a Roma. Le iniziali B.R., Brigate Rosse, sono state scritte con della vernice rossa sul monumento. È stata una pattuglia della...

Strage di Via Fani : lo squallore si ripropone : Ennesima violenza a servitori dello Stato morti per difendere i valori della Repubblica. A Roma è stata imbrattato il monumento in ricordo delle vittime della Strage di via Mario Fani. I vandali, pseudobrigatisti del terzo millennio, hanno deturpato la superficie del monumento con la sigla B. R. scritta con una bomboletta spry di colore rosso. Semplice atto vandalico o ennesima rivendicazione di un atto che a quaranta anni di distanza grida ...

Sequestro Moro in Via Fani - lapide imbrattata/ La figlia Maria Fida : "Lo stato fa finta da 40 anni" : Roma, Sequestro Moro in via Fani: scritta Br su lapide per la scorta. Figlio Ricci, 'figli dei brigatisti mi chiedono perdono'. Memoriale sfregiato.

Sequestro Moro in Via Fani - lapide imbrattata/ La figlia Maria Fida : “Lo stato fa finta da 40 anni” : Roma Via Fani, scritta Br sulla lapide che ricorda il Sequestro di Aldo Moro: nuovo sfregio sul memoriale monumento per le vittime della scorta. “Figli dei Br mi hanno chiesto perdono”(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:02:00 GMT)

Roma : imbrattata la lapide che ricorda il sequestro Moro e le vittime di Via Fani : Roma - imbrattata la lapide inaugurata lo scorso 16 marzo in ricordo delle vittime dell’attentato di via Fani, quando nel 1978 fu rapito Aldo Moro e persero la vita i cinque uomini della scorta dello statista democristiano (Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Domenico Ricci e Oreste Leonardi). Sul monumento è stata dipinta la scritta BR in rosso, a pochi giorni dalla cerimonia alla quale aveva preso parte anche il Presidente ...

Via Fani - imbrattata la lapide di Aldo Moro; sciopero trasporti - chiuse metro e lunghe code sul Gra; Roma - a Pasqua aumentano prenotazione +... : Condanna unanime del mondo politico. sciopero trasporti, chiuse metro A E C: lunghe code SUL GRA Disagi nei trasporti a Roma per lo sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati Faisa Confail, Orsa e ...

Barbagallo : oltraggio vittime Via Fani è preoccupante apologia del terrorismo : Roma – Barbagallo: dobbiamo tenere alta la guardia Roma – Di seguito le parole del segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. “L’oltraggio al monumento delle... L'articolo Barbagallo: oltraggio vittime via Fani è preoccupante apologia del terrorismo proviene da Roma Daily News.

A Via Fani scritta rossa B.R. sulla lapide della scorta di Aldo Moro : Roma, 22 mar. , askanews, Questa notte è stata imbrattata la lapide commemorativa per la morte degli uomini di scorta di Aldo Moro in via Mario Fani a Roma. sulla lastra sono state scritte due lettere,...

Sfregio Br su stele Via Fani : Roma, 22 mar. - , AdnKronos, - Il monumento dedicato alle vittime di via Fani a Roma è stato nuovamente imbrattato nella notte. Sul monumento sono state scritte con della vernice rossa le iniziali B.R.

Via Fani - ancora imbrattato il monumento in memoria della scorta di Moro|Foto : Inaugurato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi in occasione del quarantennale della strage. Alle fine di febbraio erano comparse altre scritte contro le forze dell’ordine. Subito ripulita

ROMA - SCRITTA BR SU LAPIDE SCORTA ALDO MORO/ Via Fani - subito cancellato l’infame sfregio sul monumento : ROMA Via Fani, SCRITTA Br sulla LAPIDE che ricorda il sequestro di ALDO MORO: nuovo sfregio sul memoriale monumento inaugurato da Mattarella a ricordo della SCORTA del presidente Dc(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:15:00 GMT)

Roma. Imbrattata la lapide di Aldo Moro in Via Fani : Imbrattata la lapide commemorativa di Aldo Moro e della sua scorta in via Fani a Roma, con una scritta che inneggia alle Brigate rosse. I... L'articolo Roma. Imbrattata la lapide di Aldo Moro in via Fani proviene da Roma Daily News.

Scritta Br su stele Via Fani : Il monumento dedicato alle vittime di via Fani a Roma è stato nuovamente imbrattato nella notte. Sul monumento sono state scritte con della vernice rossa le iniziali B.R. , Brigate Rosse. E' stata una ...