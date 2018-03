Via Crucis Quarona arrivano prenotazioni anche dal Veneto

Domenica a Ragusa Via Crucis vivente : Per la prima volta la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa, organizza la via Crucis vivente che si snoderà per le vie del quartiere

Venerdì 16 marzo - la suggestiva Via Crucis a Collepino : SPELLO " Torna Venerdì 16 marzo alle 20.45 la suggestiva via Crucis nel castello di Collepino, sul Monte Subasio. L'evento è stato organizzato dall'Associazione culturale "Circolo San Silvestro" ...

Maddalena - Via Crucis con il vescovo. Poi l'incontro con la comunità Sant'Egidio : Solo l'anno scorso sono stati uccisi nel mondo 23 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 8 laici. Una realtà poco conosciuta, ma non per questo meno significativa come segno dei tempi ...

Via Crucis - le meditazioni scritte dagli studenti : La decisione di papa Francesco: per la prima volta il rito della Passione di Cristo del Venerdì Santo al Colosseo sarà curato da alcuni allievi di un liceo.

Papa : testi Via Crucis di studenti Roma : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 8 MAR - Papa Francesco ha affidato quest'anno la preparazione dei testi per la Via Crucis del Venerdì Santo a un gruppo di giovani, coordinato dal professor Andrea Monda, ...

Roma - papa : testi Via Crucis scritti da studenti liceo della Capitale : I ragazzi saranno coordinati da Andrea Monda, professore di religione, laureato in Giurisprudenza e Scienze Religiose, scrittore e saggista