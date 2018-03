Vi ricordate la Sellerona di Bonolis ? Ecco com' è diventata a 52 anni

Blastingnews

(Di venerdì 23 marzo 2018) Tira e Molla era un programma televisivo andato in onda su Canale 5 dal 1996 al 1998 e condotto da Paolo #. Il gioco consisteva nella partecipazione di due coppie di persone, composte sempre da uomo e donna legati da un vincolo familiare mariti e mogli, fidanzati e conviventi, e lo scopo del gioco era ottenere più soldi possibili per diventare campioni e tornare il giorno seguente. Proprio durante questo programma che è stata lanciata in Italia Ela #weber, soprannominata daLa #per via della sua altezza 1,80 metri. Terminato il programma però, in qualche modo, termina anche la sua partecipazione a programmi TV e così esce di scena. La nuova vita di Ela Weber Manuela Hannelore Weber è il suo nome completo, originaria di Dettelbach in Germania, nella fine degli90 ebbe un grande successo nel nostro Paese principalmente dovuto alla sua bellezza. La ...