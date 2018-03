Verissimo | tra gli ospiti Stefano De Martino e Flavio Montrucchio

Ah però! Francesco Monte e Paola Di Benedetto - succede subito dopo Verissimo. Da Silvia Toffanin i due ex naufraghi si sono trattenuti. Poi - però - lasciato il salotto tv… Chi aveva anche il minimo dubbio su di loro dovrà ricredersi : A Verissimo è andata in scena l’intervista di Paola Di Benedetto, poi raggiunta a sorpresa da Francesco Monte. I due ex naufraghi si sono ricongiunti da pochissimo e, per la prima volta e insieme, hanno raccontato a Silvia Toffanin della storia d’amore sbocciata ma subito messa in stand by in Honduras. Il flirt era appena nato quando lui, travolto dal canna-gate, ha deciso di abbandonare il reality. Lei, invece, ha resistito ...

Verissimo - Katia Follesa ricorda tra le lacrime suo padre : Katia Follesa si racconta a Verissimo. Questa volta l'attrice comica e conduttrice lascia da parte i sorrisi e si lascia andare alle lacrime, quelle della commozione. ricorda suo padre scomparso ...

Filippo Nardi/ Coinvolto nel cannagate? Mostra un suo lato inedito nel riabbracciare il figlio Zac (Verissimo) : Filippo Nardi dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi, è ospite a Verissimo. L’occasione per parlare del canna gate in cui è stato anche lui Coinvolto e del mancato saluto a Eva Henger.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:30:00 GMT)

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - Verissimo/ Ecco come procede la storia d’amore : nuova vita per entrambi! : Francesco Monte e Paola Di Benedetto ospiti di Silvia Toffanin durante Verissimo: le prime dichiarazioni sulla storia d'amore appena nata tra i due... gioia ed entusiasmo per la coppia.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 09:11:00 GMT)

Anticipazioni Verissimo puntata 17 marzo : tra gli ospiti Francesco Monte e Paola Di Benedetto : Nuovo appuntamento con Silvia Toffanin e il suo talk show del sabato pomeriggio! Chi saranno gli ospiti della puntata del 17 marzo? A Verissimo tornerà Francesco Monte, stavolta non per parlare del “canna-gate” (argomento che ha proprio stancato, per dirla tutta!), ma per riabbracciare la “sua” Paola Di Benedetto. Per conoscere il nome di tutti gli altri ospiti, continuate a leggere le Anticipazioni! Anticipazioni ...

Emma Marrone e Beatrice Naso/ A Verissimo la cantante ricorda con commozione “la bambina di pietra” : Emma Marrone e Beatrice Naso, il ricordo a Verissimo. La cantante con commozione parla della “bambina di pietra”. Le ultime notizie sul rapporto tra l'artista salentina e la piccola(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:18:00 GMT)

Video di Emma Marrone a Verissimo - la rinascita tra l’insicurezza e l’eterno amore per la musica : “È la mia missione di vita” : Emma Marrone a Verissimo ospite della nuova puntata del talk show di Silvia Toffanin. La cantante ha presentato il nuovo album Essere Qui, pubblicato il 26 gennaio e già certificato disco d'oro. Dopo una pausa di due anni, Emma è tornata sul mercato discografico con l'album Essere Qui, un viaggio introspettivo iniziato con il singolo di successo L'isola. Durante la puntata di Verissimo di sabato 10 marzo, Emma ha raccontato il suo percorso ...

Verissimo/ Ospiti e anticipazioni 10 marzo : gli ascolti record - dimostrazione d'affetto del pubblico : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 10 marzo: nel salotto di Silvia Toffanin ci saranno Emma Marrone, Cristina Chiabotto, Miriam Leone, Fabio De Luigi, Dario Ballantini e Alda D'Eusanio.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:39:00 GMT)

Cristina Chiabotto / “È successa in me una trasformazione come donna - un’evoluzione” (Verissimo) : Cristina Chiabotto, ospite a Verissimo sabato 10 marzo 2018, parla, per la prima volta, in tv, della fine della sua storia d'amore con l'attore Fabio Fulco, durata oltre 12 anni(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:18:00 GMT)

“Basta - adesso parlo io”. Incredibile intervento di De Martino in diretta a ‘Verissimo’. L’inviato dell’Isola dei Famosi ha voluto dire la sua in seguito ai tanti scandali che stanno travolgendo il programma. Adesso sì che tutti i nodi vengono al pettine… : Le sue parole servivano per fare chiarezza e finalmente sono arrivate. Stefano De Martino, inviato dell’Isola dei Famosi, si collega dall’Honduras durante la puntata di Verissimo in onda su Canale 5 per dire la sua. De Martino ci tiene a difendere la produzione. “La professionalità degli autori e di Andrea Marchi (capo-progetto per Magnolia, ndr) è fuori discussione. Invito a pensare che i naufraghi sono persone adulte e vaccinate, un po’ ...

Verissimo - Silvia Toffanin svela : "Tra Marco Ferri e Jonathan Kashanian all'Isola c'è stato qualcosa" : Su Leggo.it gli aggiornamenti dell'Isola dei Famosi. A Verissimo insieme a Daniele Bossari e Stefano De Martino si parla dell'Isola dei famosi. Tema centrale è ovviamente il canna...

Anticipazioni Verissimo : tra gli ospiti del 3 marzo - in esclusiva - Silvia Provvedi - compagna di Fabrizio Corona : Quali noti personaggi incontrerà Silvia Toffanin nel prossimo appuntamento di Verissimo? Sicuramente l’ospite più attesa sarà Silvia Provvedi, attuale compagna di Fabrizio Corona, protagonista di un’esclusiva intervista del talk show di Canale 5. Ci saranno anche Ornella Vanoni, Raoul Bova e ovviamente verrà dedicato uno spazio speciale al reality del momento: L’isola dei famosi. Vediamo insieme le Anticipazioni di tutti gli ...

“Una morte tragica…”. Lacrime nello studio di Verissimo. La bellissima vip racconta così il suo lutto tremendo : “Attacchi di panico all’ordine del giorno”. Silvia Toffanin e pubblico senza parole : “L’Isola dei Famosi mi ha dato tanto perché io ho superato gli attacchi di panico”: spiega Cecilia Capriotti, reduce dall’avventura come naufraga in Honduras e ospite nel salotto di “Verissimo”. Alla domanda di Silvia Toffanin sulla prima volta in cui ha avuto un attacco, la showgirl risponde che a due anni e mezzo ha perso il papà e da allora non ha parlato per tanto tempo avendo bisogno del sostegno ...

L’Eterno di Giovanni Caccamo a Verissimo tra Franco Battiato e la forza delle canzoni (video) : Giovanni Caccamo a Verissimo ci riporta indietro nel tempo, fino all'esordio sul palco dello Zecchino d'Oro. Le difficoltà per emergere sono state tante, ma l'incontro con Franco Battiato è stato per lui provvidenziale. L'artista siciliano è produttore del suo primo singolo, dopo che Giovanni Caccamo è stato scelto per l'apertura dei concerti di Battiato. L'arrivo sul palco dell'Ariston è stato sancito dalla vittoria nelle Nuove Proposte, ...