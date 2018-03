Venezia : vigili del fuoco recuperano corpo di un uomo in canale a San Donà : Venezia, 23 mar. (AdnKronos) – Dalle 14.30, i vigili del fuoco stanno operando nei pressi di via Calvecchia a San Donà sulla strada che porta dietro il supermercato per il recupero del corpo di un giovane uomo, trovato riverso dentro un canaletto. Sul posto il Suem 118 e le forze dell’ordine. L'articolo Venezia: vigili del fuoco recuperano corpo di un uomo in canale a San Donà sembra essere il primo su Meteo Web.

Venezia - crolla palo sul Ponte della Libertà : Vigili del Fuoco a lavoro per ripristinare circolazione : Un palo è caduto sul Ponte della Libertà, a Venezia, per le forti raffiche di vento. I Vigili del Fuoco stanno lavorando per ripristinare la circolazione, bloccata in entrambe le direzioni all'altezza ...