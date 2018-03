Venezia : nuovi occhi elettronici per La Fenice (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Per un teatro come il nostro – aggiunge Andrea Erri, direttore generale della Fondazione Teatro La Fenice – la sicurezza è una priorità, quanto lo sono la qualità della produzione artistica e l’apprezzamento degli spettatori. Un luogo come la Fenice , terzo luogo cultural

Venezia : nuovi occhi elettronici per La Fenice (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’intervento, in particolare, ha riguardato la sostituzione di numerose telecamere esistenti in diverse zone del Teatro, sia all'interno sia all' esterno, con nuove telecamere di ultima generazione connesse in rete, installate nel massimo rispetto della struttura architet