Venezia | nuovi occhi elettronici per La Fenice 3

Venezia : nuovi occhi elettronici per La Fenice (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’intervento, in particolare, ha riguardato la sostituzione di numerose telecamere esistenti in diverse zone del Teatro, sia all'interno sia all' esterno, con nuove telecamere di ultima generazione connesse in rete, installate nel massimo rispetto della struttura architet