Vela | Campionati Italiani Classi Olimpiche 2018 | Marco Gallo passa al comando nei Laser

Vela - Campionati Italiani Classi Olimpiche 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti dominano nel Nacra 17. Che lotta nella classe Finn! : Hanno preso il via oggi, a Genova, i Campionati Italiani di Vela dedicati alle Classi Olimpiche. Ben 24 le prove disputate oggi, su cinque campi di regata, con un vento tra i 25 e i 30 nodi che ha messo non poco in difficoltà gli atleti. Domani, però, le condizioni dovrebbero essere migliori. Nei 49er sono testa Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (CC Aniene/Marina Militare), con due vittorie ed un secondo posto, davanti a Simone ...