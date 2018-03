Vaticano | vescovi e cardinali disertano la presentazione del libro di papa Francesco “Dio

Vaticano - l’Osservatore Romano denuncia : “Suore trattate come domestiche da vescovi e cardinali” : Vaticano, l’Osservatore Romano denuncia: “Suore trattate come domestiche da vescovi e cardinali” Da un’inchiesta dell’inserto mensile “Donne chiesa mondo”, emerge uno spaccato della vita del personale ecclesiastico in cui permangono disparità, sentimenti di umiliazione e scontento Continua a leggere L'articolo Vaticano, l’Osservatore Romano denuncia: “Suore trattate come domestiche da vescovi ...

Vaticano - l'Osservatore Romano denuncia : "Suore trattate come domestiche da vescovi e cardinali" : Da un'inchiesta dell'inserto mensile "Donne chiesa mondo", emerge uno spaccato della vita del personale ecclesiastico in cui permangono disparità, sentimenti di umiliazione e scontento

Vaticano - il Papa : "Cardinali e vescovi non più automaticamente in pensione a 75 anni" : Pubblicato il Motu proprio "Imparare a congedarsi": all'arrivo dell'età limite non cesseranno ipso facto dal loro ufficio ma devono presentare rinuncia al...

Cina-Vaticano - accordo vicino. La Santa Sede accetterà sette vescovi nominati da Pechino : Potrebbe essere vicino l'accordo tra la Cina e il Vaticano. Tutto ruota intorno alla nomina di sette vescovi, con la firma tra Pechino e Santa Sede tra pochi mesi. Ma vediamo di cosa si tratta nello specifico. Come scrive il Wall Street Journal, che cita una fonte vicina al dossier, Papa Francesco avrebbe deciso di accettare la legittimità dei sette vescovi cattolici nominati dal governo cinese, per favorire il processo di riconoscimento ...