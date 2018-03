Vasco Rossi | biglietti falsi venduti online Truffa ai fan del cantante | sequestrati otto

Biglietti per Vasco Rossi in concerto nel 2018 - secondo lotto in prevendita : date - settori disponibili e limiti d’acquisto : A partire da martedì 20 marzo è disponibile in prevendita sul circuito Vivaticket il secondo lotto di Biglietti per Vasco Rossi in concerto nel 2018 col nuovo tour VascoNonStop Live. Esclusivamente sul sito Vascononstop.vivaticket.it e presso i rivenditori autorizzati del circuito, sono stati resi disponibili per l'acquisto i Biglietti per le date dell'1 e 2 Giugno allo Stadio Olimpico di Torino, del 6 e 7 giugno allo Stadio Euganeo di ...

Ufficiale la band di Vasco Rossi per i concerti 2018 - gli addii e le new entry di VascoNonStop Live : Dopo gli annunci di alcune clamorose rinunce a membri storici del gruppo, è arrivata la conferma Ufficiale dei nomi della band di Vasco Rossi per i concerti 2018 negli stadi, al via il pRossimo primo giugno a Torino. VascoNonStop Live segnerà l'addio o quantomeno l'arrivederci a due musicisti molto noti alla Combriccola del Blasco, Andrea Innesto detto Cucchia e Clara Moroni. Nel primo caso, ha annunciato Vasco Rossi, siccome non ci sarà ...

Secondo lotto di biglietti per Vasco Rossi in tour nel 2018 - dettagli e condizioni della nuova prevendita : Dopo una prima massiccia vendita negli scorsi mesi, è tempo di un Secondo lotto di biglietti per Vasco Rossi in tour nel 2018: dal 20 marzo, a partire dalle ore 10:00, saranno disponibili in prevendita nuovi biglietti per assistere ai concerti del VascoNonStop Live al via dal primo giugno a Torino. Il fanclub di Vasco Rossi ha diffuso alcune indicazioni utili per partecipare alla prevendita del Secondo lotto, ricordando di acquistare i ...

Nuovi biglietti per Vasco Rossi negli stadi nel 2018 - da marzo secondo lotto in prevendita per VascoNonStop Live : L'attesa per il nuovo lotto di biglietti per Vasco Rossi negli stadi italiani la pRossima estate è quasi finita: secondo il sito ufficiale VascoRossi.net, Nuovi ticket saranno in vendita, sempre su circuito Vivaticket, a partire da martedì 20 marzo dalle ore 10:00. Come già anticipato dal sito Vascononstop.vivaticket.it, il primo lotto di biglietti è in esaurimento ma un secondo sarà reso disponibile a breve per permettere a tutti i fan del ...

Vasco Rossi promette di continuare con i concerti di VascoNonStop Live “puntuale ogni anno” : Tra le righe della lunga intervista che Vasco Rossi ha rilasciato a TuttoSport la scorsa domenica c'è una promessa, quella di non fermarsi ai concerti di VascoNonStop Live 2018. Il rocker promette di continuare a portare divertimento e consolazione con la sua musica negli anni a venire, finché avrà voglia di tornare a vivere l'emozione del fronte del palco. Vasco Rossi ha parlato della preparazione del suo pRossimo tour negli stadi ...

Prima intervista di Vasco Rossi sul tour 2018 e la scaletta di VascoNonStop Live con “canzoni che non faccio da tempo” : Dopo i piccoli stralci condivisi sui suoi canali social, l'intervista di Vasco Rossi sul tour 2018 approda su TuttoSport, occupando ben 3 pagine nel numero disponibile in edicola domenica 11 marzo. Sul quotidiano sportivo il Blasco spazia tra domande sullo sport e quelle sul tour: intervistato da Fabio Riva, racconta di non essere un grande sportivo ma dimostra di seguire con curiosità i nostri atleti. Oltre ad essere notoriamente un grande fan ...

Vasco Rossi : 'Buffon è il Blasco del calcio. Gli ho consigliato di continuare' : "La Goggia ha citato Sally? Mi ha fatto piacere, faccio i complimenti a Sofia" Fuoriclasse del mondo del calcio ma non solo, perchè le canzoni di Vasco Rossi sono spesso una carica in più anche per ...

Vasco Rossi in esclusiva a Tuttosport : Spazio anche al suo rapporto con lo sport e i grandi campioni: dai motomondiali 'vinti' con Valentino Rossi , 'Io ne conto dieci!!!', ai messaggi a Gigi Buffon... Imperdibile, per la combriccola del ...

I preparativi del tour di Vasco Rossi negli stadi 2018 - parla il rocker : “Mai più Modena Park - ma quel sapore…” : Proseguono senza sosta i preparativi di Vasco Rossi per il tour negli stadi 2018, il VascoNonStop Live che nel mese di giugno lo porterà nelle maggiori città italiane dopo il successo da record storico di Modena Park lo scorso luglio. Il rocker è nel suo buen retiro losangelino, per allenarsi fisicamente e prepararsi artisticamente alla nuova cavalcata live dopo le fatiche della maratona per il quarantennale di carriera. Un traguardo, ...

Vasco Rossi e l'8 marzo/ L'appello We 2 : "uomini - uno sforzo per esserlo davvero" : Vasco Rossi, oggi 8 marzo, giorno della festa delle donne, lancia sui social L'appello We 2: gli uomini scendono in campo contro la violenza e il Blasco invita gli uomini ad esserlo davvero.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:45:00 GMT)

L’appello dei fan per il nuovo tour di Vasco Rossi negli stadi : “Un pezzo di Massimo Riva in scaletta” : Mentre fervono i preparativi del nuovo tour di Vasco Rossi negli stadi, da una parte del pubblico arRiva un appello per il rocker. Il gruppo dei "Vaschisti" ha lanciato una sfida al cantautore di Zocca, chiedendogli di inserire nella scaletta del pRossimo tour un pezzo di Massimo Riva. Il fatto che Vasco Rossi abbia promesso per il nuovo VascoNonStop Live negli stadi la messa in scena di "una scaletta molto rock, forse la più rock degli ...

Vasco Rossi - "Canti una canzone di Massimo Riva"/ L'appello dei Vaschisti : Vasco Rossi, omaggio a Massimo Riva: I Vaschisti hanno rivolto un appello al rocker di Zocca affinché omaggi il suo chitarrista, reinterpretando una sua cover.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 05:00:00 GMT)

Divertimento e sperimentazione nel nuovo tour di Vasco Rossi - gli obiettivi del rocker dopo Modena Park : Il nuovo tour di Vasco Rossi negli stadi debutterà con due date all'Olimpico di Torino l'1 e 2 giugno dopo la data zero di Lignano del 27 maggio: un nuovo progetto live che arriva dopo il successo da record storico di Vasco Modena Park dello scorso luglio, ribattezzato il concerto dei record per il traguardo di oltre 225.000 persone riunite al parco Enzo Ferrari di Modena. Un evento che ha fatto entrare il rocker di Zocca nel Guinness dei ...