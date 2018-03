Valeria Fedeli | figuraccia aberrante | vede i giornalisti e ha una reazione scomposta

REDDITI POLITICI NEL 2017/ Beppe Grillo dati sestuplicati in un anno - Valeria Fedeli senza rivali : REDDITI online dei POLITICI italiani nel 2017: il Parlamento fornisce tutti i dati su stipendi, Grillo stravince sui leader come Di Maio, Renzi, Grasso o Gentiloni. Fedeli super tra ministri(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 20:58:00 GMT)

Redditi 2017 : Valeria Fedeli la più ricca tra ministri - Renzo Piano tra i parlamentari : Redditi 2017: Valeria Fedeli la più ricca tra ministri, Renzo Piano tra i parlamentari La più povera è invece la collega della Salute Beatrice Lorenzin. Grillo dichiara 420mila euro. Pietro Grasso “batte” Laura Boldrini Continua a leggere L'articolo Redditi 2017: Valeria Fedeli la più ricca tra ministri, Renzo Piano tra i parlamentari proviene da NewsGo.

Redditi 2017 : Valeria Fedeli la più ricca tra ministri - Renzo Piano tra i parlamentari : La più povera è invece la collega della Salute Beatrice Lorenzin. Grillo dichiara 420mila euro. Pietro Grasso "batte" Laura Boldrini

Online i redditi dei politici italiani/ Valeria Fedeli più ricca tra tutti i ministri - Grillo "straccia" Renzi : Il sito del Parlamento ha pubblicato i redditi dei politici nel 2017 e non mancano le sorprese: Grillo dichiara sei volte di più rispetto a un anno fa, Valeria Fedeli è al top tra i ministri(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:48:00 GMT)

Valeria Fedeli la ministra più ricca - Anna Finocchiaro terza. Ma il paperone della politica è Beppe Grillo : E' ancora lei la più ricca. E' sempre prima nella classifica delle dichiarazioni dei redditi della squadra di governo la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli : per il 2017 ha dichiarato 182.016, ...

Redditi 2017 - Valeria Fedeli la più ricca tra i ministri : 182.016 euro : E' il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, il più ricco del governo. La più "povera" è invece la collega della Salute Beatrice Lorenzin . E' quanto emerge dalla documentazione patrimoniale ...

Redditi 2017 - Valeria Fedeli la più ricca tra ministri : 182.016 euro : E' il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, il più ricco del governo. La più "povera" è invece la collega della Salute Beatrice Lorenzin. È quanto emerge dalla documentazione patrimoniale ...

Anche quest'anno Valeria Fedeli è la più ricca del governo : Mantiene il primo posto nella classifica delle dichiarazioni dei redditi della squadra di governo la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli che per il 2017 ha dichiarato 182.016, poco di più dell'anno precedente, seguita dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda che ha dichiarato 166.264 e che a differenza dell'anno scorso afferma di avere fondi comuni di investimento cointestati con il coniuge. Terza classificata la ministra ...

Valeria Fedeli - l'ultimo regalo all'Italia : diktat a scuola - cosa non si può più dire da oggi. Roba alla Boldrini : La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli sembra non aver capito che il suo governo sia di fatto un morto che cammina e lancia il suo testamento politico in extremis. Insieme a un gruppo di lavoro e ...

Valeria Fedeli bocciata alle urne : clamorosa sconfitta in Toscana : Adesso è ufficiale: Valeria Fedeli è stata bocciata. Il ministro dell'Istruzione e della Ricerca, candidata all'uninominale in una regione rossa come la Toscana, è stata sconfitta di mezzo punto percentuale dallo sfidante di centrodestra, Rossellina Sbrana.La debacle della FedeliDurante la campagna elettorale i social avevano ironizzato sul fatto che la "ministra senza laurea" si fosse candidata nella città della ...

La nuova idea di Valeria Fedeli : gite scolastiche tra i migranti : Valeria Fedeli sembra non curarsi delle critiche che le vengono rivolte. E sembra anche non interessata a risolvere le varie problematiche che affliggono il mondo scolastico, lasciando tutto com’è. Poiché però sappiamo quanto sia piena di risorse, il Ministro dell’Istruzione uscente ha “partorito” una nuova idea: organizzare gite scolastiche tra i migranti, anziché le classiche […] L'articolo La nuova idea di Valeria Fedeli: gite ...

Valeria Fedeli - il protocollo : studenti in gita nei Centri di accoglienza : I vostri figli in gita dagli immigrati. Questa la sintesi, brutale, dell'ultima idea del ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli : il ministero avrebbe infatti firmato un protocollo d'intesa con la ...