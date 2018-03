Val d’Aosta prima per acquisti dei cibernauti | la Calabria brilla per venditori online

Due forti boati scuotono le Alpi tra Lombardia - Piemonte e Valle d’Aosta - paura a Milano e Bergamo : psicosi terremoto - ma è stato un “Boom Sonico” : paura e psicosi terremoto stamattina intorno alle 11:15 tra Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte per due forti boati distintamente avvertiti in modo particolare Bergamo e Provincia, ma anche a Milano, Varese, Como, Biella, Aosta. Oltre ai boati, ha tremato il suolo e in modo particolare sono state avvertite le vibrazioni delle finestre delle abitazioni. In realtà non c’è stata alcuna scossa sismica, ne’ alcuna esplosione nello ...

Finanziamento Casinò - sequestro di beni a 21 consiglieri della Valle d'Aosta : Finanziamento Casinò, sequestro di beni a 21 consiglieri della Valle d'Aosta Il provvedimento è legato all'inchiesta della Corte dei Conti della Valle d'Aosta per un presunto danno erariale di 140 milioni di euro

Montagna - incidenti in Piemonte e Val d’Aosta : muore uno snowboarder : Domenica nera sulle montagne Piemontesi e valdostane. L’incidente più grave si è verificato a San Domenico Varzo, in provincia di Verbania, dove uno snowboarder ha perso la vita precipitando da un salto di roccia durante una discesa in fuoripista. L’eliambulanza del 118 di base a Borgo Sesia ha recuperato la salma consegnandola alle autorità. Grave anche uno scialpinista torinese di 36 anni, travolto da una valanga nel comprensorio ...

TV - Rai1 : Linea Verde alla scoperta della Valle d’Aosta - la regione più piccola e montuosa d’Italia : Domenica 25 febbraio, alle 12.20 su Rai1, il viaggio di Linea Verde prosegue alla scoperta della regione più piccola e montuosa d’Italia, la Valle d’Aosta. Oltre la metà del territorio è sopra i duemila metri di altitudine e i contadini portano avanti un’agricoltura a volte estrema. Anche d’inverno, in Valle d’Aosta l’agricoltura non si ferma: con Daniela Ferolla si vedrà la potatura di una vigna arroccata sulla ...

Incidenti in montagna - Valle d’Aosta : investito da scarica di ghiaccio - morto scalatore : E’ morto lo scalatore che, mentre stava scalando la cascata ‘Pattinaggio artistico’, in frazione Lillaz, nei pressi di Cogne (Valle d’Aosta) è stato investito da una scarica di ghiaccio. Sul posto l’elicottero della protezione civile, con le guide del soccorso alpino valdostano e il medico del 118 ma per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare. I rilievi e la ricostruzione della dinamica ...

Valle d’Aosta : cade da seggiovia - bambino di 5 anni in ospedale : Un bambino di cinque anni è caduto da una seggiovia degli impianti sciistici di La Thuile in Valle d’Aosta: è precipitato da un’altezza di circa 8 metri. Si trova al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta, dove medici lo stanno visitando per valutare le sue condizioni. L'articolo Valle d’Aosta: cade da seggiovia, bambino di 5 anni in ospedale sembra essere il primo su Meteo Web.

Valanghe in Valle d’Aosta : slavina invade strada - isolata frazione di Gaby : Una valanga ha invaso la strada comunale in località Coanton: la frazione Niel del comune di Gaby risulta ora isolata. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto il personale comunale e il corpo forestale regionale. L'articolo Valanghe in Valle d’Aosta: slavina invade strada, isolata frazione di Gaby sembra essere il primo su Meteo Web.

Valanghe in Valle d’Aosta : slavina a Pila - travolto sciatore : Una valanga si è verificata nel comprensorio sciistico di Pila, sopra Aosta: uno sciatore è stato travolto, ed è stato successivamente estratto dalla neve illeso. La slavina si è staccata nella zona dell’impianto di risalita del Couis. Sul posto l’elicottero del soccorso alpino valdostano. L'articolo Valanghe in Valle d’Aosta: slavina a Pila, travolto sciatore sembra essere il primo su Meteo Web.

Valle d’Aosta : cala il pericolo Valanghe - Bionaz non è più isolata : cala il pericolo valanghe: a Bionaz, in Valle d’Aosta, riaprono le strade e termina l’evacuazione per due famiglie e l’isolamento di altri due nuclei familiari. Le misure erano state decise lo scorso 22 gennaio. Rientrano nelle proprie case le quattro persone sgomberate nelle frazioni Rey e Ru e riapre anche la strada comunale per la frazione di Chez Chenoux: una valanga aveva invaso la carreggiata. Percorribile tutta la SR28 ...

ValANGHE SULLE ALPI/ Video - Vallelunga : evacuati turisti da hotel. Allerta anche in Valle d’Aosta a Champoluc : Allarme VALANGHE SULLE ALPI: Video e ultime notizie, Allerta in Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte, Valtellina e Svizzera. evacuati turisti in hotel a Vallelunga (Bolzano)(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 17:50:00 GMT)

Maltempo - Valle d’Aosta : chiusa per frana la statale 26 tra Sarre e Saint-Pierre : Anas comunica che, a causa del cedimento di un muro in pietra prossimo alla carreggiata, la strada statale 26 ”della Valle d’Aosta” è temporaneamente chiusa al transito, in entrambe le direzioni di marcia, al km 108,600, tra i comuni di Sarre e Saint-Pierre in provincia di Aosta. Il traffico è temporaneamente deviato sulla Autostrada A5 e lungo la viabilità locale. Il tratto sarà riaperto alla circolazione mediante istituzione ...

Maltempo Valle d’Aosta : riaperta la strada per Cervinia : riaperta in Valle d’Aosta la strada regionale della Valtournenche fino a Breuil–Cervinia: era chiusa da domenica pomeriggio a causa del rischio valanghe dopo le intense nevicate. Circa 5.000 le persone, residenti e turisti, rimaste isolate. L'articolo Maltempo Valle d’Aosta: riaperta la strada per Cervinia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allerta valanghe in Val d’Aosta : due famiglie evacuate a Bionaz : A causa del pericolo valanghe nell’alta Valpelline, il sindaco di Bionaz ha disposto l’evacuazione di due famiglie. Si tratta di un nucleo di tre persone, in frazione Rey, e di un quarto abitante, in frazione Ru, vicino al centro del paese. “Sono misure precauzionali decise a seguito delle valutazioni fatte dalla commissione valanghe”, spiega il primo cittadino, Remo Chentre. Inoltre sono state chiuse quattro strade ...