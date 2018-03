Vaccini | in Lombardia oltre 25mila studenti non in regola | i dati della

Vaccini - Lombardia : oltre 25mila non hanno presentato la documentazione richiesta : “Secondo gli elenchi forniti alle nostre Ats da 1.965 su 10.729 strutture scolastiche della Lombardia – tra asili nido, scuole materne, elementari, primarie e secondarie – sono complessivamente 25.599” i bambini e ragazzi fino a 16 anni “che non hanno presentato la documentazione richiesta alla data del 10 marzo in virtù della legge sull’obbligo vaccinale“: lo rende noto l’assessore al Welfare ...