Vacanze negli Stati Uniti | cos’è l’ESTA

(Di venerdì 23 marzo 2018) Se state programmando un viaggioe siete già in possesso di un passaporto valido per gli USA, l’ultimo scoglio che vi resta da superare è quello di capire se avrete bisogno di un visto, oppure se vi basterà compilare il visto per USA per stranieri. Per poterlo richiedere sono necessarie tre cose: essere cittadini italiani (o di un qualsiasi altro Paese aderente al Visa Waiver Program), avere intenzione di recarviper turismo o particolari interessi ed attività ed, infine, aver stabilito che la permanenza nel Paese sarà inferiore a 90 giorni. Se la vostra idea di viaggio sul territorio statunitense rientra in questi parametri, allora potete pure partire senza bisogno di richiedere un visto per gli USA. L’unico passaggio che, però, siete obbligati a completare è quello di ottenere l’autorizzazione all’ingresso nel ...