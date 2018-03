Usain Bolt | provino col Borussia Dortmund Video | l’allenamento su Youtube | il primo gol

Bolt prova col Dortmund - allenamento “aperto” per ammirare Usain : “Vediamo se sono all’altezza” : Bolt prova col Dortmund, allenamento “aperto” per ammirare Usain: “Vediamo se sono all’altezza” Ieri l’allenamento a porte chiuse. Oggi quello “pubblico”. Usain Bolt prova con il Borussia Dortmund, cancelli a perti per tifosi, curiosi e giornalisti: l’uomo più veloce del mondo testa le su capacità calcistiche: “Effettuerò questo provino – ha detto l’olimpionico giamaicano ...

Usain Bolt calciatore - finirà come Michael Jordan con il baseball? : Usain Bolt vuole diventare un calciatore professionista e si giocherà le sue carte in un provino con il Borussia Dortmund. Il della velocità ha annunciato su Twitter e Instagram la novità, specificando poi a Premium Sport che giocare a calcio ai massimi livelli è sempre stato il suo sogno nel cassetto, quando da bambino doveva ancora avvicinarsi all’atletica leggera. “Sono molto emozionato, voglio capire fin dove posso arrivare”, ha spiegato il ...

Il sogno di Bolt - dall'atletica al calcio : per Usain è un progetto serio : Ci sono sport con alcune affinità, nello stesso mondo dei motori in tanti hanno fatto il salto dalle due alle quattro ruote. C'entra sempre una racchetta per Fred Perry che passava dal tennis al ...

