Usa - nero ucciso dalla polizia scatena proteste : ora spunta un video : Usa, nero ucciso dalla polizia scatena proteste: ora spunta un video L’uomo crivellato di colpi ma era fuggito davanti agli agenti. I poliziotti pensavano fosse armato ma era solo un cellulare Continua a leggere

RagUsa : contrasto al lavoro nero - 120mila euro di multa a titolare di negozio abbigliamento : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - Centoventimila euro di sanzioni amministrative per il titolare di un negozio di abbigliamento di Ragusa che impiegava nella sua attività cinque lavoratori irregolari su sette, di cui tre completamente in nero. La Guardia di Finanza ha scoperto la violazione durante una

Russiagate - accuse a Trump/ Usa - indaga Procuratore Mueller : declassato il genero Jared Kushner : Russiagate, accue a Donald Trump: Usa, indaga il super Procuratore Robert Mueller su attività economiche del presidente in Russia. declassato il genero Jared Kushner: ecco perché(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 17:47:00 GMT)

Usa - scorte di petrolio in aumento. Scende il prezzo dell'oro nero : Aumentano più delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa . Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi ...

Berlusconi : “Il Falso quotidiano mi accUsa di aver pagato la mafia”. È scritto nero su bianco nella sentenza Dell’Utri : Smentisce di aver mai pagato Cosa nostra, anzi rivendica di essere stato addirittura una vittima dei boss mafiosi. Peccato che una sentenza della corte di Cassazione dica il contrario. Sarà per questo motivo che Silvio Berlusconi attacca il Fatto quotidiano colpevole di ricordare cosa scrissero gli ermellini sul suo rapporto con le cosche siciliane. “Il Falso quotidiano, o il Fatto, come si chiama, mi accusa in questi giorni di aver pagato ...

Duma commenta arrivo secondo cacciatorpediniere Usa in mar Nero - : "Gli USA con le loro provocazioni vogliono ottenere una reazione che possa diventare una scusa per delle azioni ancora più gravi da parte americana e dei loro alleati. In ogni caso, ciò comporta ...

Borsa : dopo il lunedì nero in Usa Milano e le asiatiche in forte calo Ma poi Piazza Affari recupera - -1 - 5% - : Il più colpito è stato l'oracolo della finanza Warren Buffet seguito dal patron di Facebook Mark Zuckerberg mentre al terzo posto, per perdite, si è Piazzato l'uomo più ricco del mondo, il Ceo di ...

Usa - spunta foto di Obama con il leader religioso nero che elogia Hitler : Negli Stati Uniti sta facendo discutere una foto che ritrae l'ex presidente democratico Barack Hussein Obama e Louis Farrakhan, il leader del discusso movimento afroamericano 'Nation Of Islam'. Tale foto, come riportato in un articolo pubblicato sull'edizione italiana di 'Sputnik News', è stata fatta dal fotoreporter Askia Muhammad, il quale aveva anche deciso di non renderla pubblica per non compromettere la carriera politica dello stesso ...

Pensioni - Salvini : su abolizione Fornero discussione chiUsa - le novità Video : L'abolizione della riforma #Pensioni della Fornero è nel programma elettorale del centrodestra per le politiche del 2018, ma ancora oggi continuano a registrarsi posizioni differenti, e non di poco, nella coalizione. La questione previdenziale [Video], dunque, continua ad agitare le acque nel centrodestra in campagna elettorale. Pensioni, dietrofront di Berlusconi su legge Fornero A riaprire la discussione sulla legge Fornero oggi è stato il ...

Usa - dicembre nero per l'immobiliare : Tornano a scendere a dicembre le vendite di nuove abitazioni in una USA dopo maxi rimbalzo del mese precedente . Nel periodo in esame il dato ha evidenziato un calo del 9,3% a 625 mila unità rispetto ...

Suocera accUsata di aver fatto uccidere genero per l'assicurazione - : Arrestati la donna, il fratellastro di lei e un altro uomo per omicidio volontario premeditato: avrebbero architettato la morte di un 24enne, facendolo investire da un'auto nel Barese, per ottenere il ...

Milano - 13enne abUsata sul pianerottolo : condannato a 10 anni di carcere il “maniaco dell’ascensore” : Il Tribunale di Milano ha condannato a 10 anni di carcere con rito abbreviato Edgar Bianchi, il “maniaco dell’ascensore“. Così, infatti, lo avevano soprannominato i giornali nei primi anni duemila quando aveva scatenato il panico a Genova. Dal 2004, infatti, il barman oggi quarantenne ha compiuto almeno 20 violenze sessuali, tutte su ragazze minorenni. L’ultima di queste risale al 27 settembre scorso, quando l’uomo ...