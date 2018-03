Usa | il Congresso approva il bilancio Ci sono fondi per muro con il Messico

Facebook - si può imbrogliare l’algoritmo E il Congresso Usa convoca Zuckerberg : Manuale combattivo per disorientare, zigzagare, far impazzire chi vuole sapere tutto di te per farne un bersaglio commerciale, o un obiettivo della propaganda politica

Usa - accordo del Congresso per evitare lo shutdown : Teleborsa, - Repubblicani e democratici hanno raggiunto un compromesso che evita la paralisi del governo statunitense per mancanza di fondi . Un'intesa raggiunta in "zona cesarini" visto che mancavano ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg si scUsa : "Pronto a testimoniare davanti al Congresso" : Mark Zuckerberg ha chiesto "scusa". Per rompere il suo lungo silenzio, il fondatore di Facebook ha scelto la Cnn. E in un'intervista esclusiva all'emittente americana ha riconosciuto i suoi "...

Texas - due ispaniche verso Congresso Usa : NEW YORK, 7 MAR - Due donne ispaniche hanno vinto le primarie democratiche in Texas e si preparano a conquistare i seggi al Congresso Usa nelle elezioni di Midterm. Sylvia Garcia è destinata a ...

Fed : discorso Powell al Congresso Usa anticipato al 27 febbraio : ... Fed, , Jerome Powell, di fronte alla commissione dei servizi finanziari della Camera per discutere della politica monetaria della Fed e dello stato di salute della prima economia al mondo. ...

Cuba : delegazione Congresso Usa in visita a L'Avana : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Congresso Provinciale Siulp a RagUsa : Il Congresso preceduto da un convegno è servito anche a focalizzare i problemi che interessano la categoria ed il ruolo del sindacato

Usa - raggiunto al Congresso accordo di due anni sul budget : NEW YORK - Emerge un accordo biennale sul budget dal Congresso americano che eviti nuove ravvicinate crisi sul finanziamento del governo federale e minacce di 'shutdown', di chiusure parziali, ancora ...

Russiagate - Congresso Usa pubblica il memo segreto contro Fbi : La Commissione Intelligence della Camera americana ha diffuso il memo segreto che accusa vertici del'Fbi e il dipartimento di Giustizia di un atteggiamento di parte nelle fasi iniziali dell'inchiesta "...

Usa : tra ricatti e compromessi - il Congresso rischia la paralisi : E' un ricatto mettere il Muro sullo stesso piano con la cittadinanza per cosiddetti clandestini , molti dei quali già integrati con l'economia e la società americana? Ricatto è forse dire troppo, ...

Fragilità in Medicina generale : congresso a RagUsa : Si parlerà della Fragilità dei giovani, della donna, della coppia, in un congresso rivolto ai medici organizzato dalla SIMG a Ragusa

Usa - shutdown concluso : Trump firma l'intesa trovata dal Congresso : Prima l'intesa (decisiva) al Senato, poi quella, praticamente scontata, anche alla Camera: il Congresso ha approvato il finanziamento del governo fino all'8 febbraio, decretando la fine...

Russiagate - mandato comparizione per Bannon anche da Congresso Usa : Dopo quello ricevuto dal procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller, l'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon ha ricevuto un mandato di comparizione da parte della commissione ...