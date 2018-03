Usa | gli studenti sopravvissuti alla strage di Parkland sulla copertina del Time

Vince caUsa da 100mila dollari e festeggia con un’orgia : le tre prostitute gli rubano tutto : Vince causa da 100mila dollari e festeggia con un’orgia: le tre prostitute gli rubano tutto Saul Mata Vellegas aveva ottenuto un risarcimento per di ben 96mila dollari per un incidente automobilistico nel quale era rimasto coinvolto. Ha deciso di festeggiare in un motel di New York con tre escort. Ma deve essersi fatto scappare qualche […]

Camera : conclUsa seconda votazione. Si attende esito dello spoglio : Roma – conclusa seconda votazione per elezione presidente Roma – In corso lo spoglio delle schede apposte nelle urne dei deputati. Si è infatti conclusa... L'articolo Camera: conclusa seconda votazione. Si attende esito dello spoglio proviene da Roma Daily News.

Trump sceglie Bolton : come cambia la politica estera Usa : Quanto è pericoloso il nuovo consulente per la Sicurezza Nazionale che sostiene la guerra contro l'Iran e la Corea del Nord

Dazi e 'controdazi' - è scattata subito la rappresaglia di Pechino contro gli Usa : La guerra potrebbe essere dolorisissima, Qual è l'obiettivo finale di Trump? Lo ha spiegato Everett Eissenstat, vice assistente del presidente per l'economia internazionale: 'Indurre la Cina a ...

I genitori gli impediscono di usare lo smartphone di notte, 15enne si impicca nella sua stanza Keelan Groves, teenager di Fletwood, in Regno Unito, per almeno due anni non avrebbe fatto alcuna storia sul provvedimento adottato dai genitori in casa (valido anche per suo fratello minore). Tuttavia lo scorso maggio qualcosa è andato storto.

Barbie - iPhone e maglie di Trump : cinque simboli degli Usa prodotti in Cina : uno dei simboli del sogno americano, nonché il prodotto bandiera della Mattel. Peccato che la Mattel abbia chiuso il suo ultimo stabilimento produttivo in terra statunitense nel lontano 2002, peraltro ...

Germania - dall'atletica al calcio : le prime immagini di Usain Bolt con la maglia del Borussia Dortmund : Dalla pista di atletica al rettangolo verde di gioco. Usain Bolt si dà al calcio: il più grande velocista di tutti i tempi ha conosciuto i possibili nuovi compagni di squadra del Borussia Dortmund, ...

Inviare e ricevere soldi con Google Assistant : da oggi si può - ma negli Usa : Da questo momento con Google Assistant sarà anche possibile ricevere ed Inviare piccole somme di denaro semplicemente impartendo il comando con la propria voce, e rivolgendosi direttamente all'assistente virtuale di Big G. La novità, almeno per il momento, si rivolge al solo mercato americano: prima di arrivare qui da noi potrebbe passarne di acqua sotto ai ponti, anche se la speranza, come spesso in molti casi, resta l'ultima a morire. Vi è ...

TASER - PISTOLE ELETTRICHE PER LA POLIZIA ITALIANA/ Negli Usa 500 persone uccise in 10 anni : TASER, PISTOLE ELETTRICHE per la POLIZIA ITALIANA: via libera anche per i carabinieri. Una nuova arma in dotazione per le nostre forze dell’ordine a partire da oggi: sperimentazione al via(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:12:00 GMT)

Esperti cinesi : nessun vincitore nella guerra commerciale lanciata dagli Usa nei confronti della Cina : Queste associazioni operano nei settori della scienza e della tecnologia, delle vendite al dettaglio, dell'agricoltura e dei beni di consumo, e tra esse sono incluse grandi società multinazionali, ...

Pistola taser a polizia e carabinieri - via alla sperimentazione : "Come negli Usa" : La Pistola taser sarà in uso alla polizia, la sperimentazione inizia da sei città: Milano, Brindisi, Caserta, Catania, Padova e Reggio Emilia. Il taser è una Pistola elettrica che...

Social e Borse - negli Usa una «taglia» a chi scopre manipolazioni dei mercati : In gioco, con fake news e intrusioni illegali nei dati, per la Sec, la Cftc e la stessa Fbi è oggi l’integrità di un altro pilastro della società e dell’economia, i mercati finanziari. Gli investitori, avvertono, sono a rischio di manipolazioni e truffe su strumenti nuovi e più vulnerabili quali le criptovalute come su titoli tradizionali...