Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato con un tweet che Johnprenderà il posto del generale McMaster come consigliere per la. Sono molto grato per il servizio reso dal generale McMaster che ha fatto uno splendido lavoro e resterà sempre mio amico", scrive il presidente Usa. Il passaggio di consegne il 4 aprile.(Di venerdì 23 marzo 2018)